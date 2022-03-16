الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية العراق يوجه باستقدام سفير بلاده في لبنان إلى بغداد

فؤاد حسين
فؤاد حسين

وجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، باستقدام سفير بلاده في لبنان حيدر البراك إلى العاصمة العراقية (بغداد) للوقوف على ملابسات منعه لأحد أفراد وفد رسمي من الإدلاء بتصريحات صحفية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان صحفي نقلته قناة "السومرية نيوز"، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وجه باستقدام سفير جمهورية العراق في لبنان حيدر البراك إلى بغداد، لبحث ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من منع السفير لأحد أعضاء الوفد العراقي الذي زار لبنان مؤخرًا لإجراء مباحثات ثنائية، من الإدلاء بتصريح إعلامي، للوقوف على ملابسات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب".

وانطلقت في بغداد أمس الثلاثاء، دعوات برلمانية وإعلامية لإيقاف السفير العراقي في لبنان حيدر البراك، عن العمل والتحقيق معه في ممارسات شكلت ما وصفته جهات عراقية بأنه"إهانة للدولة العراقية".

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فى فقه الأزمة

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