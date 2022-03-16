اليابان: 99% تراجعاً في أعداد الوافدين الأجانب عن مستويات ما قبل كورونا

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء، أن العدد التقديري للأجانب الذين وصلوا إلى البلاد في فبراير الماضي كان أقل بنسبة 99.4٪ مقارنة بالشهر نفسه في عام 2019 قبل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عند 16700 شخص.

ووفقا لبيانات صادرة عن منظمة السياحة الوطنية اليابانية - نقلتها وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية - فإنه بالمقارنة بالعام السابق عندما كانت طوكيو وبعض المحافظات تخضع لحالة الطوارئ المرتبطة بمكافحة كوفيد-19، ارتفع الرقم 127.1٪. وفي فبراير، جاء أكبر عدد من الوافدين من فيتنام عند 2600 شخص، تليها الصين بـ 2400، والهند 1700، والفلبين ألف شخص.

وحددت ضوابط الحكومة لتكثيف الرقابة الحدودية من عدد الوافدين الجدد إلى 3500 في اليوم الواحد منذ نوفمبر الماضي، حتى تم رفع الحد الأقصى إلى 5 آلاف في أول مارس وإلى 7 آلاف في 14 مارس للسماح بدخول المزيد من المسافرين من رجال الأعمال والمتدربين التقنيين والطلاب الدوليين.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد المواطنين اليابانيين الذين يسافرون إلى الخارج في فبراير بنسبة 89.1% عن العام السابق إلى 46 ألفا و900، لكنه لا يزال أقل بنسبة 96.9% مقارنة بشهر فبراير 2019، وفقًا للبيانات.