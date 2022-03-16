الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين بالتسبب في وفاة طفل بالمقطم

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 4 متهمين بتهمة وضع نار عمدًا في مبني مسكون في المقطم لجلسة 14 مايو المقبل.

وتبين أن المتهمين بالقضية وهم كل من "محمد.ع" عامل و "كامل .م' وشهرته رامي و" هاني .م" و" صلاح .ع" حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين  جمال إبراهيم عليوة وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبوصافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبدالرشيد.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية عن أن المتهمين بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة قام المتهم الأول بأن وضع النار عمدًا في مبنى سكني مملوك للمجني عليه عماد محمود بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد والذي كان متواجدًا داخل المسكن وقت اشتعال النار به.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكمة 4 متهمين وضع نار عمدا المقطم

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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