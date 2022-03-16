قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للانضمام لصفوف القوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود اعتباراً من يوم السبت الموافق 02/04/2022 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء سمير خليدى مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيها إلى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع كالآتى:

أولاً: الفئات المطلوبة:

الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية / المهنية / الرياضية) بمجموع 60% كحد أدنى .

وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود فيقبل الحاصلين على الإعدادية العامة ومايعادلها (الأزهرية / المهنية / الرياضية) / راسبى الإعدادية / الحاصلين على الشهادة الابتدائية / الملمين بالقراءة والكتابة على أن يكونوا من قاطنى محافظات أسوان / قنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.

الشروط العامة للتطوع:

يشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك ، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد إنتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، وعلى ألا تقل سن المتطوع عن 15 عاما ولا تزيد عن 25 عاما .

وبالنسبة لأدلاء قصاصى الأثر لا تقل سن المتطوع عن 17 عاما ولا تزيد على 25 عاما عند الغلتحاق فى 15/01/2023 ، ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 سنة وأن يكون لائقا طبياً ويجتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول، وألا يقل الطول عن 165 سم ، وألا يقل الحد الأدنى للقبول للتطوع عن 60% من إجمالى درجات الشهادة الإعدادية ، ولا يسمح بقبول متطوعين سبق رفتهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأى سبب من الأسباب، وألا يكون متخلفاً عن التجنيد أوسبق له الحصول على شهادة معاملة تجنيدية كونه غير لائق طبى لأداء الخدمة العسكرية .

المستندات المطلوبة عند التقدم:

صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة وأصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم على أن يتم تسليم أصل المؤهل (الاستمارة أو الشهادة ) عند الالتحاق+ شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار موضحاً بها الرقم الثلاثى لمن أتم سن 16 سنة ، صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمض على إستخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة منها ، صحيفة الحالة الجنائية للوالد أو ولى الأمر لم يمض على استخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة منها، بيان القيد العائلى للوالد مميكن لم يمضى على استخراجه أكثر من ثلاثة شهور وصورة منه ، 2 صورة بطاقة الرقم القومى للشاب فى حالة بلوغه 16 سنة ، 2 صورة بطاقة الرقم القومى للوالد أو ولى الأمر والوالدة (سارية) ، 8 صور فوتوغرافية حديثة 4 * 6 سم ألوان ، 2 كارت عائلى للأسرة مقاس 10x 15 سم ألوان بخلفية بيضاء، صورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد، أصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين (بالمدارس / المعاهد/ الكليات )، صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى معتمدة ومختومة فى حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية.

التسجيل الإلكترونى :

يجب أن يقوم الشاب بالدخول على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت اعتباراً من يوم الخميس الموافق 17/03/2022 إلى يوم الخميس الموافق 05/05/2022 على العنوان التالى (https://tagcand.mod.gov.eg) بعد استكمال الأوراق المطلوبة للتطوع وتسجيل جميع البيانات وطباعة نموذج طلب الإلتحاق من الموقع والمحدد به توقيت الحضور لمنطقة التجنيد والتعبئة التابع لها لسحب ملف التطوع وتحديد توقيتات الاختبارات.

أماكن وتوقيتات صرف وتقديم الملفات:

يتم صرف ملفات التطوع بالقوات المسلحة بمناطق وأقسام التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم السبت الموافق 02/04/2022 إلى يوم الأحد الموافق 08/05/2022 ، ويبدأ قبول ملفات التطوع للقوات المسلحة بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 05/04/2022 وحتى يوم الأربعاء الموافق 11/05/2022 .

وبالنسبة للأدلاء (قصاصى الأثر) فيتم صرف ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرة مدينة أسوان خلف الأستاد الرياضى اعتباراً من يوم السبت الموافق 02/04/2022 إلى يوم الأحد الموافق 08/05/2022 على أن يتم قبول الملفات بعد استيفاء واستكمال المستندات بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 05/04/2022وحتى يوم الأربعاء الموافق 11/05/2022 .

وتيسيراً على راغبى التطوع خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات ، حيث يتم سحب ملفات التطوع من مناطق التجنيد والتعبئة فى (القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا) وجميع أقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات غير المتواجد بها مناطق تجنيد وتعئبة ومقرها بمديريات الأمن .

وقد قامت إدارة التجنيد والتعبئة بإدخال نظام الاستعلام الصوتى لخدمة المواطنين على الأرقام التالية :

26351195 / 02 - 26339581/02 .

وتيسيراً على المواطنين ولتقديم خدمة مميزة للشباب المقبلين على التطوع تم إستحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكترونى وهو (15499) .

وبناء علي توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة علي شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) يوضح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل علي التجنيد والتطوع من جميع الفئات وكذا الخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج وذلك علي العنوان التالى:

https://tagned.mod.gov.eg



وتم تصميم موقع للبريد الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) علي العنوان التالى:

[email protected]

للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالتجنيد والتطوع للشبان المصريين المقيمين داخل وخارج أرض الوطن.