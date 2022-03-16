43 درسًا في الحياة من الآباء والأمهات.. تعرف عليها

تعد كل دروس الحياة هذه هي مزيج مما علمك إياه والديك أثناء تربيتك، ولذا توقف لحظة لتفكر في الحياة واقرأ دروس الحياة هذه التي تعلمتها من آبائك وأمهاتك وفقا لموقع “ fustany ” والتي من أبرزها.

ثق دائمًا بغرائزك وانتبه لهذا الصوت الداخلي.

اظهر الاحترام دائما لمن هم أكبر منك سنا.

دافع عن نفسك لا تنتظر من يدافع عنك.

اسمح لنفسك بقبول النقد البناء.

بعض الأشياء التي سوف تفهمها لاحقًا في الحياة.

لا تفعل الأشياء في منتصف الطريق ؛ أكمل مهامك بأفضل طريقة ممكنة.

ارتدِ ما تريده ، لكن اظهر دائمًا مناسبًا.

اعتني بشعرك تأكد من عمل أقنعة الشعر بقدر ما تستطيع.

لا تهملي بشرتك في سن مبكرة ، حيث ستظهر مع تقدمك في العمر.

سيكون إخوتك أفضل أصدقاء لك.

كن ممتنًا لما لديك في جميع الأوقات.

لا تقارن نفسك بالآخرين.

المال ليس كل شيء هناك الكثير في الحياة.

ادفع نفسك واخرج من منطقة الراحة الخاصة بك.

دائما دائما تناول الإفطار.

"من فضلك" و "شكرا" هي الكلمات السحرية.

آمن بالفرص الثانية تعلم أن تغفر وتنسى.

ابق نشيطا قدر الإمكان.

قراءة الكتب هم ثمار الحياة.

كن أفضل نسخة من نفسك في جميع الأوقات.

أخذ زمام المبادرة وابتكار أشياء جديدة ومثيرة للاهتمام لتفعلها في الحياة.

أسرتك هي نظام دعمك لا تهملهم أبدا.

احفظ دائمًا ، لأنك لا تعرف أبدًا ما سيحدث غدًا.

لا تمضي يومًا دون التحدث إلى والديك.

اعتذر إنه عمل محترم ومثير للإعجاب.

الصدق هو حقا أفضل سياسة الكذب لن ينقلك إلى أي مكان في الحياة.

ستعرف الأمهات دائمًا متى تكذب ، لذلك لا تحاول ذلك.

فعل الصواب صعب ولكنه مرضي.

اعمل بجد وقم بعملك بكفاءة 100٪.

كن صبورا دائما ، ما هو مقصود أن يحدث.

أن تكون أمًا هو أصعب عمل على هذا الكوكب ، ولكنه الأكثر مكافأة.

الأمومة وظيفة بدوام كامل لا تنتهي أبدًا.

اللباس والتصرف مثل سيدة في جميع الأوقات.

​​ملعقة من العسل كل يوم مهمة حقا.

حاول دائمًا إيجاد توازن جيد في الحياة.

استرخي وحاول فقط أن تدع الحياة تقودك.

الحياة ليست عادلة في بعض الأحيان وهذا هو ما ستكون عليه.

أنت قادر على إنجاز أي شيء تضعه في ذهنك.

عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك.

لا تسمح لنفسك أن تكون ضحية.

انظر في كلا الاتجاهين قبل أن تعبر الشارع.

حاول دائما أن ترى الكوب نصف ممتلئ هناك دائما جانب أكثر إشراقا.

اعترف عندما تكون مخطئا أو مخطئا سيحترمك الناس أكثر.