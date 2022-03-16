الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوفد الروسي: موسكو لم تغير هدفها في المفاوضات مع أوكرانيا

فلاديمير ميدينسكي
فلاديمير ميدينسكي

قال فلاديمير ميدينسكي، رئيس وفد المفاوضات الروسية مع أوكرانيا، إن موسكو لم تغير هدفها في المفاوضات مع كييف، وإن بلاده ترغب في رؤية أوكرانيا سلمية وحرة وحيادية ومستقلة.
ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ميدينسكي "إن هدف روسيا الحالي في هذه المفاوضات مطابق للهدف الذي تم تحديده في بداية العملية العسكرية الخاصة نحن بحاجة إلى أوكرانيا سلمية وحرة ومستقلة ومحايدة ، وليس عضوًا في الناتو أو تكتلات عسكرية أخرى، والتي ستكون صديقة لنا والجار الذي سنعمل معه على تطوير العلاقات وبناء مستقبل مشترك لن يكون نقطة انطلاق لهجوم عسكري أو اقتصادي ضد بلدنا. هدفنا لم يتغير".
وأشار إلى أنه تتم مناقشة "كل رقم وكل حرف في الاتفاقيات" مع الجانب الأوكراني بمنتهى الدقة.
وأوضح ميدينسكي:"نود أن يستمر هذا الاتفاق مدى الحياة لأجيال عديدة وأن نسمح لأطفالنا بالعيش في سلام يعتمد على الأساس الذي تخلقه عملية التفاوض هذه".

موسكو أوكرانيا روسيا وفد المفاوضات الروسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

«التموين»: توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة في 1800 منفذ بالمحافظات

10 سيارات إطفاء لإخماد نيران مصنع تنر وبويات بكرداسة

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

الحكومة: بدء إصدار جنيه من «الصلب المطلي»

ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة خلال ٧٢ ساعة

صعود كبير لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات.. و«السوقي» يربح 11.7 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

أساطين المجد في تفهيم ولي العهد

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

إبراهيم داود

120 سنة عبدالوهاب

طارق إلياس

اغتراب المشاعر والعودة للحياة

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

معاريف: شراء جزر يونانية لنقل الإسرائيليين إليها في الكوراث والحروب

إسرائيل تعلن رصد متحور جديد من كورونا

السفير الروسى فى إسرائيل يطلب اجتماعًا عاجلًا مع رئيس الكنيست