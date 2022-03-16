رئيس الوفد الروسي: موسكو لم تغير هدفها في المفاوضات مع أوكرانيا

قال فلاديمير ميدينسكي، رئيس وفد المفاوضات الروسية مع أوكرانيا، إن موسكو لم تغير هدفها في المفاوضات مع كييف، وإن بلاده ترغب في رؤية أوكرانيا سلمية وحرة وحيادية ومستقلة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ميدينسكي "إن هدف روسيا الحالي في هذه المفاوضات مطابق للهدف الذي تم تحديده في بداية العملية العسكرية الخاصة نحن بحاجة إلى أوكرانيا سلمية وحرة ومستقلة ومحايدة ، وليس عضوًا في الناتو أو تكتلات عسكرية أخرى، والتي ستكون صديقة لنا والجار الذي سنعمل معه على تطوير العلاقات وبناء مستقبل مشترك لن يكون نقطة انطلاق لهجوم عسكري أو اقتصادي ضد بلدنا. هدفنا لم يتغير".

وأشار إلى أنه تتم مناقشة "كل رقم وكل حرف في الاتفاقيات" مع الجانب الأوكراني بمنتهى الدقة.

وأوضح ميدينسكي:"نود أن يستمر هذا الاتفاق مدى الحياة لأجيال عديدة وأن نسمح لأطفالنا بالعيش في سلام يعتمد على الأساس الذي تخلقه عملية التفاوض هذه".