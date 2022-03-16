«محشي سام».. شاب يقتل شقيقه في الصف والنيابة تحقق

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيق في وضع شاب مبيد حشري سام في الطعام بهدف قتل والده وزوجته، مما أسفر عن وفاة شقيقه وإصابة الأب.

وأمرت النيابة بتشريح جثة الشاب وإعداد تقرير بحالته، كما صرحت بدفن الجثة وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن الأب المصاب تمهيدا لسؤاله حول تفاصيل الحادث.



كان رئيس مباحث مركز شرطة الصف، تلقي إشارة من المستشفى تفيد باستقبال فلاح في العقد السابع من عمره مصاب بحالة تسمم واستقبال نجله في منتصف العقد الثاني مصابا بحالة تسمم ولفظ الأخير أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.



وبالانتقال والفحص تبين أن المصاب والمتوفى تناولا "محشي" معد في المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المصاب وشقيق المتوفى من زوجة أخرى، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان المركز.



وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد قتل والده وزوجة والده ووضع مادة سامة مبيد حشري على الطعام فتصادف تواجد شقيقه المتوفى الذي تناول الطعام ولم يكن قصده قتل شقيقه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.