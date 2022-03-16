الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، المهندس سيد متولي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري، وذلك لمناقشة خطة تطوير منظومة النقل داخل المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ والمهندس محمد شعبان بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمهندس محمد بشر رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والمراقبة والدكتور عواد أحمد مدير مرفق النقل الداخلي والعميد تامر سعد مدير إدارة المرور واللواء ممدوح إبراهيم مدير مشروع المواقف بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة خطة تطوير منظومة النقل داخل المحافظة والذي تُعد مرفقاً حيوياً يساهم في نقل شريحة كبيرة من المواطنين يومياً من أجل تعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة وبما يحقق خدمة أفضل لمواطني المنوفية، حيث من المقرر بحث تدعيم المنظومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أشار محافظ المنوفية أن تطوير منظومة النقل داخل المحافظة تأتي في إطار خطة وزارة النقل لتوفير خدمات نقل ركاب مميزة على مستوى الجمهورية تشمل ربط عواصم المحافظات ببعضها.

وعلى صعيد آخر منفصل، كان شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩. 

كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩ كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩. 

وكان شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩. 

المنوفية سيد متولى وزارة محافظة خدمات المركزى النقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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