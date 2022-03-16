«الزراعة»: تسهيل مراقبة ومتابعة تصدير الحاصلات الزراعية للخارج

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تسهيل عملية المراقبة والمتابعة لتصدير الحاصلات الزراعية للخارج وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية.

وبحث القصير والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين الشقيقين.

وأكد وزير الزراعة على عمق العلاقات الأخوية التاريخية العريقة التى تربط بين البلدين فى مختلف المجالات، لافتا إلى أن الشعب والحكومة المصرية لديهما علاقات وطيدة مع الأشقاء فى دولة الإمارات.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بأنشطة التعاون الزراعى والتى منها، البحوث الزراعية التطبيقية، النخيل والتمور، الأمصال واللقاحات، فضلا عن تبادل السلع الزراعية خاصة الموالح والطماطم وغيرها.

وأشار القصير إلى أن وزارة الزراعة بدأت منذ عدة سنوات فى تطبيق نظام تكويد المزارع والذى من شأنه تسهيل عمليات المراقبة ومتابعة المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج، وأن مصر تصدر منتجاتها الزراعية المختلفة إلى معظم دول العالم ووفقاً لإشتراطات الإتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى أنه تم فتح عدد من الأسواق الجديدة المهمة أمام المنتجات الزراعية المصرية مثل السوق اليابانى والنيوزيلندى والأسترالى.

ورحب الوزير بالاستثمارات الإماراتية داخل جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تدعم الاستثمار والمستثمرين من الدول العربية الشقيقة فى قطاع الزراعة، مؤكدا أن مناخ الاستثمار في مصر آمن وواعد.

ومن جهتها، أشادت "الكعبي" بالعلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين وكذلك الروابط التاريخية وحب الشعب الإماراتى لجمهورية مصر العربية وشعبها، وأكدت على اهمية تكثيف سبل التعاون خاصة فيما يتعلق بالمجال الزراعي.

واتفق الجانبان على تحديد نقاط اتصال من الحجر الزراعى المصرى والإماراتى لحل أى مشكلات تتعلق بالصادرات الزراعية بين الجانبين، فضلا عن تشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة بين الدولتين لبحث المعوقات وكذا مناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، والتعاون فى مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء والبحوث الخاصة بتطوير أصناف النخيل، بحيث تكون العلاقات الزراعية الخارجية هى نقطة التواصل لعقد الإجتماعات الفنية بين الدولتين.