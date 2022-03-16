الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود حاضنة رواق بقنا في تحقيق رؤية مصر 2030

المحرصاوي
المحرصاوي

 وجه  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الشكر إلى أسرة العمل في حاضنة رواق الأزهر بمقر كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، مؤكدًا أنها تحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقدم التهنئة "لرواق الأزهر" بمناسبة تكريم السيدة انتصار السيسي، حرم  رئيس الجمهورية لـ"فاتن" أحد النماذج المتميزة في حاضنة رواق الأزهر بقنا، والتي تخرجت في الدورة الأولي للحاضنة، بعد فَوزها بدرع أيقونة المرأة المصرية خلال الاحتفال بيوم المرأة العالمي بحضور عديد من النماذج المشرفة والملهمة للمرأة المصرية. 

بدوره، أهدى الدكتور محمد جلال، مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، هذا النجاح الكبير لقيادة الجامعة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه القبلي؛ لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة العمل داخل حاضنة رواق.

كما قدم  الشكر للدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لدعم  المستمر لكل برامج نقل وتسويق التكنولوجيا و الحاضنات التكنولوجية ونادي ريادة الأعمال، وأيضًا ياسمين سمير، مدير برنامج (انطلاق) حيث تعد الأكاديمية هي الشريك الاستراتيجي لجامعة الأزهر في هذه المجالات.

وأوضح أن الفائزة فاتن تم قبولها في حاضنة رواق بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا من خلال برنامج (انطلاق) للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أنه من خلال الحاضنة رواق تم تقديم الدعم الفني الشامل في تطوير المنتج وإعداد نموذج وخطة عمل ودراسات جدوى ودراسة السوق وأيضًا توفير التدريب المتخصص على أيدي خبراء متخصصين من الجامعة وغيرها من المؤسسات المختلفة.

وأشار إلى أن الحاضنة رواق ساعدت فاتن في تأسيس شركة  تكنولوجية ناشئة خاصة بها استطاعت من خلالها المشاركة في عديد من المعارض المحلية والدولية، مثل: معرض ديارنا الذي تقيمه وزارة التضامن الاجتماعي، وقد كرمتها الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ حيث  شاركت فاتن في جناح جامعة الأزهر للابتكار وريادة الأعمال ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي شهد فوز حاضنة رواق كأفضل حاضنة في برنامج (انطلاق) وفوز شركتين من الشركات المحتضنة من بين 100 شركة مشاركة في المعرض.

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا رواق الأزهر حرم رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية لفاتن أحد النماذج الملهمة للمرأة المصرية

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وائل لطفي

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