الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح معرض التربية الفنية الدائم بإدارة شرق طنطا التعليمية بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية بتعليم الغربية، اليوم الأربعاء، معرض التربية الفنية بإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور إيمان عبدالمعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، خالد حسن الموجه العام للتربية الفنية، رضا نجيب دميان، مدير المدرسة، سماح النشار مدير إدارة الخدمات بالإدارة، ولفيف من معلمي وموجهي التربية الفنية بشرق طنطا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وخلال الجولة، أشاد مدير عام الشؤون التنفيذية بالمعروضات والأعمال الفنية داخل المعرض، كما أشاد بالجهد المبذول من جميع الطلاب والمعلمين والموجهين، مشيرًا إلى أن هذا المعرض هو ثمار العمل المشترك بين المعلمين وطلابهم والموجهين والموجه العام.

وأكد العراقي، أن المعرض يهدف لإتاحة جو من التنافس بين المدارس، من خلال عرض منتجاتهم المتميزة من النحت والأشغال الفنية، وأشغال المعادن، والخزف، وغيرها.

افتتاح معرض التربية الفنية الدائم بادارة شرق طنطا التعليمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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