الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس «تاجر عملة» ضبط بـ5 ملايين جنيه

تجار عملة
تجار عملة

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج.

بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بما يعادل 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

التحقيقات العملة الاجنبية النقد الأجنبي حبس النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

10 سيارات إطفاء لإخماد نيران مصنع تنر وبويات بكرداسة

القاهرة تفتتح 10 معارض وتخصص خطا ساخنا لمواجهة تلاعب التجار

ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة خلال ٧٢ ساعة

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

كم قلبا فطر بغيابك؟.. «القباج» تنعى أنيسة حسونة بكلمات مؤثرة

نيفين جامع: الوزارة أعدت قائمة بـ83 فرصة استثمارية لتصنيع منتجات محلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

إبراهيم داود

120 سنة عبدالوهاب

طارق إلياس

اغتراب المشاعر والعودة للحياة

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

سفير فلسطين بالقاهرة يستقبل وفدًا حقوقيًا برئاسة أمين عام اتحاد المحامين العرب

إسرائيل تعلن رصد متحور جديد من كورونا

السفير الروسى فى إسرائيل يطلب اجتماعًا عاجلًا مع رئيس الكنيست