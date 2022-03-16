الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تهامي» يبحث مع وزير الشباب والرياضة خطة تطوير مركز شباب الاستاد ببورسعيد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة مخطط تطوير مركز شباب الاستاد ببورسعيد وتوجيهه إلى مجال الاستثمار الرياضى.

وعقد الوزير أشرف صبحي، اجتماعا مع النائب طارق تهامي بحضور قيادات الوزارة والمسئولين عن قطاع الاستثمار الرياضي بحضور عبد الرحمن بصلة رئيس مجلس إدارة مركز شباب الإستاد ببورسعيد والذي قدم ملفاً كاملاً عن مخطط تطوير المركز وسبل الاستثمار المقترحة.

وأشار صبحى إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين وزارة الشباب ومحافظة بورسعيد بقيادة المحافظ اللواء عادل الغضبان، لتطوير الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة.

وأشاد طارق تهامي بمجهودات الوزارة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي حيث شهدت في عهده تحقيق إنجازات في عدد كبير من الملفات الرياضية الكبرى وتطوير مراكز الشباب والتي تعتبر الباب الرئيسي لاكتشاف الأبطال في كافة الألعاب الرياضية وتفريخ النشء واكتشاف المواهب، وقدم الشكر للوزير على دعمه المستمر للمراكز والقطاعات الشبابية والرياضية.   

وأكد عبدالرحمن بصلة رئيس مجلس ادارة مركز شباب الاستاد تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد لتنفيذ خطة التطوير والتحول نحو الاستثمار الرياضى بالمركز بما يتناسب مع توجهات الدولة المصرية.

يذكر أن النائب طارق تهامى عضو مجلس الشيوخ كان قد طالب بتعديل تعريف هروب العامل الأجنبي في القانون العمل في باب التعريفات والذي جاء بأن تعريف هروب العامل الأجنبي: كل تغيب إرادي للعامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هروب العامل الأجنبي نص لم يكن موجود في القانون السابق ويتعارض مع التعديلات التي تتجه إليها الكثير من دول العالم لإلغاء مثل هذه القيود، ومنها الكفالة الموجود في دول الخليج.

وزير الشباب والرياضة محافظة بورسعيد طارق تهامي مجلس الشيوخ أشرف صبحي تطوير مراكز الشباب خطة تطوير اكتشاف المواهب

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وائل لطفي

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