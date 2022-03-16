الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على وكيل «مكتب بريد البحر الأحمر» في اختلاس 300 ألف

محكمة
محكمة

تسدل محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، الستار على القضية  المتهم فيها وكيل مكتب بريد البحر الأحمر، باختلاس 300 ألف جنيه من حسابات العملاء بالنطق بالحكم على المتهم.

كانت نيابة البحر الأحمر قد قررت إحالة وكيل مكتب بريد بجنوب البحر الأحمر، لمحكمة الجنايات بعد اتهامه باختلاس مبالغ مالية من حسابات العملاء من حصيلة الإيداعات في يوم واحد خلال شهر سبتمبر العام الماضى، حيث لم يقم بتوريد المبالغ المالية لفرع الشلاتين، وتم إخطار مسؤولي هيئة البريد بالواقعة الذين اخطروا الأجهزة الأمنية لفتح التحقيقات.

 كانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من مسؤولي منطقة بريد البحر الأحمر بقيام وكيل مكتب بريد بمحافظة البحر الأحمر يدعى «م. أ» باختلاس مبالغ مالية من حسابات عملاء البريد باحدي قري جنوب البحر الأحمر من خلال عدم توريد هذه الإيداعات لجهة عمله.

وعقب التحريات تبين أن المذكور يقوم بإيداعات في حسابات العملاء خلال شهر سبتمبر 2020، وقام باختلاس مبلغ 301 ألف جنيه من العملاء بعد إثبات الإيداعات في حساباتهم، واختلاسها، وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم ورفض رد الأموال المختلسة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات مع المتهم، والتي قررت حبسه، والتجديد له وصدر قرار النيابة العامة بإحالته لمحكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة الاختلاس ووقفه عن العمل.

نيابة البحر الأحمر وكيل مكتب بريد اختلاس مبالغ مالية حسابات العملاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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