الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس المتهم بقتل زوجته فى شهر العسل بسبب 5 جنيهات بالقليوبية

حبس
حبس

أمرت نيابة قليوب بمحافظة القليوبية، حبس محمد. س. ع 28 عاما، نجار مسلح، لاتهامه بقتل زوجته سمر. ع. ر 15 عاما، في شهر العسل بقرية بلقس مركز قليوب والمعروفة بـ"عروسة قليوب القاصر" 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير الطبيب الشرعي للمتوفاة والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة وإحالته للطب الشرعي لفحصه.

وكان قد شيع أهالي منطقة بلقس التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية أمس الثلاثاء جثمان العروس المقتولة على يد عريسها بسبب مصروف المنزل ومطالبتها له بمبلغ 5 جنيهات لشراء احتياجات إعداد الطعام ولكنه رفض وانهال عليها بالضرب وطعنها بالسكين حتى فارقت الحياة وتحولت شقة الزوجية إلى بركة من الدماء التى ارتوت منها أرضيات الشقة التى كانت تقضى فيها شهر العسل.

وعبر أهالي القرية عن حزنهم على العروس التي تبلغ من العمر 14 عامًا، والتي تزوجت منذ 20 يوما فقط وما زالت قاصر لم تعيش طفولتها.

وأكد الأهالي، أن العروس تتمتع بسمعة طيبة، ومن أسرة فقيرة، مطالبين بالقصاص العادل من قاتلها.

كان تلقى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة داخل أحد العقارات بناحية قرية بلقس، وبها عدة طعنات في الظهر.

جرى إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب، وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة قاصر وقامت والدتها بتزويجها بعد وفاة والدها، وبعدها بحوالي 20 يومًا فقط دبت الخلافات بينها والزوج فطعنها بالسكين وفر هاربًا.

وألقت قوات الشرطة بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهم ووالدة العروس وتحرر المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتولت النيابة العامة التحقيق.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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