الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السفير الياباني: ١٠٠ مليار دولار لدعم العمل المناخي في الدول النامية

شرم الشيخ خالية تسعى للتحول إلى المدينة الخضراء

الاجتماع
الاجتماع

أكد أوكا هيروشي، سفير اليابان أن البيئة من أنجح مجالات التعاون المصري الياباني على مر السنوات الماضية، وحرص بلاده على استمرار هذا التعاون المثمر، وخاصة في مجال الحد من مخلفات البلاستيك وتكنولوجيتها المتطورة لمعالجة تلك المخلفات وتوفير البدائل الصديقة للبيئة كالأكياس القابلة للتحلل، مشيرا إلى الاتفاقية التي وقعتها اليابان خلال اجتماع مجموعة G20 حول مبادرة المحيط الأزرق للحد من مخلفات البلاستيك وحماية المناطق البحرية، وإمكانية التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال.

وناقش الطرفان رؤية مصر في خارطة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ، وسبل البناء على ما تم تحقيقه مع النظر لمتطلبات الدول الأفريقية والنامية، حيث أكدت وزيرة البيئة أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 تحرص على البناء على مخرجات جلاسكو وتحقيق مزيد من التقدم في كافة مسارات المفاوضات، والتأكد من صياغة تعهدات الدول المتقدمة في مجال تمويل المناخ، وذلك من خلال الاستماع لكافة الأطراف بشكل متوازن يضمن المشاركة الفعالة للجميع، للوصول لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ مؤتمر للتنفيذ، بتحويل القرارات لخطط عمل، وتقديم قصص نجاح ونماذج حية من مختلف المناطق لتسريع بدء عملية التنفيذ، وطلبت الوزيرة من الجانب الياباني المساهمة في تقديم بعض القصص في مجالات التكيف والتخفيف التي ترتكز على البعد الإنساني.

وأكد السفير الياباني على اهتمام بلاده بجانب تمويل المناخ والتزام ١٠٠ مليار دولار لدعم العمل المناخي في الدول النامية، حيث رصدت اليابان ١٢ مليار دولار لخمس سنوات لتمويل المناخ، تم زيادتها في جلاسكو إلى ١٤ مليار دولار، وإلتزامها بمناقشة الهدف الجماعي الجديد للتمويل ومضاعفة تمويل التكيف، إلى جانب تكنولوجيا المناخ، ومجالات الطاقة المتجددة ونقل الطاقة.

وذلك خلال استقبال الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة لمناقشة أوجه التعاون الثنائي في ملفي الحد من مخلفات البلاستيك ومشروعات المناخ، في إطار التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

أوكا هيروشي سفير اليابان التعاون المصري الياباني مخلفات البلاستيك الأكياس القابلة للتحلل البدائل الصديقة للبيئة الجانب المصري

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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