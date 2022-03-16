بعد حلولها.. أفضل أدعية الأيام البيض من شهر شعبان المبارك 1443
تصدر اسم "الأيام البيض" تريند محرك البحث العالمي جوجل، بعد بدايتها اليوم، وتستمر حتى ثلاثة أيام، وتكون في أيام ١٣ و١٤ و١٥، ويتم الصيام فيها سنة عن النبي صلي الله عليه وسلم، ما جعلنا نرصد أفضل أدعية الأيام البيض من شهر شعبان 1443.
أدعية الأيام البيض من شهر شعبان 1443
في التقرير التالي يقدم “الدستور” ادعية الأيام البيض".
- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوء.
- رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمنون.
- اللهم آتِنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النَّارِ.
- اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.
- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَعافِني، وَارْزُقْني.
- اللَّهُمَّ يا مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنا على طاعَتِكَ.
- أعوذ باللَّهِ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، وَدَرَكِ الشَّقاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِالأعداء.
- اللَّهُمَّ إني أعوذ بِكَ مِنَ العَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ، وَالهَرَمِ، وَالبُخْلِ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحيَا وَالمَماتِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرّجالِ.
- اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.
- اللهم يا مالك الملك، وواسع العطاء نسألك متذللين خاضعين لعظمتك، خاشعين لوجهك الكريم، أن ترحمنا برحمتك، وتجعلنا راضيين عما قسمت لنا، قانعين بما آتيتنا، اللهم ازرع التواضع في نفوسنا.
- اللهم ندعوك دعاء من اشتدت فاقته، ندعوك دعاء الملح لحاجته، بأن تغفر لنا زلاتنا، وتطهرنا من ذنوبنا، وتعطينا ما نسألك به من فضلك.
- اللهم يا من عظم مكانك، وعظم سلطانك، اللهم يامن تعاليت في مكانك، وتعاظمت بقدرك، وأخفيت مكرك، وأظهرت لعبادك أمرك، اللهم يا من غلب جندك، ونفذ أمرك، وجرت قدرتك فوق عبادك، اللهم يا من لا مفر منك إلا إليك، ندعوك في ليلة دخول شهر شعبان المبارك أن تستر قبائح أنفسنا، وتغفر لنا ذنوبنا، وأن تبدل سيئاتنا بحسنات وتجمل أعمالنا ما ظهر منها وما بطن، إنك رب العرش العظيم، وأنت على كل شيء قدير.