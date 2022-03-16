بعد حلولها.. أفضل أدعية الأيام البيض من شهر شعبان المبارك 1443

اللهم يا من عظم مكانك، وعظم سلطانك، اللهم يامن تعاليت في مكانك، وتعاظمت بقدرك، وأخفيت مكرك، وأظهرت لعبادك أمرك، اللهم يا من غلب جندك، ونفذ أمرك، وجرت قدرتك فوق عبادك، اللهم يا من لا مفر منك إلا إليك، ندعوك في ليلة دخول شهر شعبان المبارك أن تستر قبائح أنفسنا، وتغفر لنا ذنوبنا، وأن تبدل سيئاتنا بحسنات وتجمل أعمالنا ما ظهر منها وما بطن، إنك رب العرش العظيم، وأنت على كل شيء قدير.