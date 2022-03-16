الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في 21 محافظة.. تعرف على المرحلة الأولى لبرنامج الرعاية الصحية لكبار السن

الصحة
الصحة

بذلت وزارة الصحة والسكان جهود كبيرة في برنامج الرعاية الصحية الخاص بكبار السن، وفي ذلك الإطار قامت الوزارة برفع الستار عن عدد كبير من الفحوصات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان في سياق برنامج الرعاية الصحية لكبار السن مؤكدة أن بالرنامج مختص برعاية صحة كبار السن كما أنه يهدف لتحسين الحياة الصحية لكبار السن ويستهدف الكشف على المواطنين بداية من سن الـ 65 عامًا فأكثر في جميع محافظات الجمهورية ماعدا محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل (الأقصر – بورسعيد – الإسماعيلية – جنوب سيناء – أسوان - السويس).

1- يقدم برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا.

2- يكون الفحص متاح لكبار السن بداية من سن 65 سنة بما فوق.

3- يقدم البرنامج عدد كبير وشبه شامل من الفحوصات الطبية المقدمة لكبار السن تضمن الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية والأنيميا، السمنة، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

4- البرنامج لا يقدم فحوصات خاصة بالصحة الجسدية فقط ولكن يقوم بتقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها. 

5- البرنامج يقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم وإجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن و الحوض.

6- تم تنسيق بين برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن ومبادرات 100 مليون صحة لحصول المواطنين على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات. 

7-  قامت وزارة الصحة بتخصيص  401 مركز طبي موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى لأداء الخدمات. 

8- تقديم كشف خاص بالروتين الغذائي لكبار السن من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.

9- تسليم المرضى كارت متابعة صحية، للمتابعة الدورية للحالة الصحية بشكل أساسي 2 زيارة سنوية.

 

10-يقدم البرنامج ميزة إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة او شديدة الخطورة.

الرئيس الصحة كبار السن الصحية الرعاية الفحوصات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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