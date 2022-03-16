ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة خلال ٧٢ ساعة

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حالة الطقس المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة مقبلة.

وقالت الهيئة في بيانها إن هناك استمرار الطقس المستقر والأمطار ولكن مع اعتدال بسيط في درجات الحرارة اليوم على مستوى الجمهورية، وبداية من الغد الخميس سوف يبدأ الطقس في ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف ولكن ملحوظ حتى يوم السبت القادم.

ويتفق كلا من العملاق الأوروبي مع النموذج الكندي على نزول قطبي شديد البرودة خلال الفترة من 21 إلى 24 مارس تزامنا مع بداية فصل الربيع فلكيا، مصحوب بنشاط الرياح السطحية الباردة والشديدة البرودة بالتالي انخفاض كبير في درجات الحرارة بالإضافة إلى سقوط الأمطار على مناطق واسعة من شمال الجمهورية.

يسبق المنخفض ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء لذلك ننصح الناس بعدم الانخداع والالتزام بارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

وبالطبع نحن في فترة انتقالية فترة تقلبات سريعة وتغيرات مفاجئة في التوقعات لذلك تبقى هذه التوقعات قابلة للتغيير والتعديل.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة:

حالة الطقس الأربعاء ١٦ مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 18 والصغرى 8.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

حالة الطقس الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.

طقس اليوم الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢:

القاهرة الكبرى: العظمى ١٤ والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 17 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.