الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الأوكرانى: نحن بحاجة إلى 565 مليار دولار لإعادة بناء الدولة

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الأربعاء، إنه وفقًا للتقديرات الأولية هناك حاجة إلى 565 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب مع روسيا.

 

وصرح شميهال بذلك بعد اجتماع جمعه مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي ونائبه ياروسلاف كاتشينسكي ورئيس جمهورية التشيك بيتر فيالا ورئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانسا.

 

وأضاف: "تشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر المباشرة التي تكبدتها أوكرانيا لمرة واحدة تقدر حاليًا بحوالي 565 مليار دولار. في الواقع هذه هي الأموال اللازمة لإعادة بناء دولتنا على حساب روسيا وعلى حساب شركائنا".

 

وشدد شميهال على أن الحكومة الأوكرانية ستعمل على ضمان مصادرة الأموال والممتلكات الروسية في الخارج.

 

وقال رئيس الوزراء الأوكراني: "نعتقد أن الدول الشريكة لنا ستنضم أيضًا إلى هذه الخطة واسعة النطاق".

 

وفي الوقت نفسه، قال إنه تم تشكيل مجموعة في الحكومة لتقييم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الأوكراني بسبب العدوان الروسي.

الحكومة روسيا أوكرانيا رئيس الوزراء روسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

والد حارس الأهلى المتوفى يكشف حقيقة انتحاره

«ذا ناشيونال»: قرار الرئيس بتحديد سعر الخبز يرفع العبء عن المصريين

القباج: 12 مليون كرتونة غذائية لصالح المواطنين الأكثر احتياجًا

اليوم.. محاكمة 4 متهمين بإشعال نار عمدا فى مبنى ووفاة طفل بالمقطم

اليوم.. محاكمة 13 شخصًا فى قضية تهريب المهاجرين إلى ليبيا

استنئاف المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الكونجرس يتوقع فهم الحرب من زيلينسكى.. وبايدن مغامر فى أوروبا

إبراهيم داود

120 سنة عبدالوهاب

طارق إلياس

اغتراب المشاعر والعودة للحياة

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

السفير الروسى فى إسرائيل يطلب اجتماعًا عاجلًا مع رئيس الكنيست

إضراب عام فى النقب احتجاجًا على استشهاد أحد الشبان برصاص الاحتلال

وزير الخارجية الإسرائيلى يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأوكرانى