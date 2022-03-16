صحيفة ماليزية: القاهرة الجديدة والمنطقة الاقتصادية وجهات استثمارية واعدة

قالت صحيفة" مالاي ميل" الماليزية: إن تطوير القاهرة الجديدة يحمل استفادة كبيرة للشركات الماليزية في قطاعات البناء والتقنيات المتقدمة ومجمعات الأعمال والمدن الذكية والطاقة المتجددة، كما أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، توفر وجهة استثمارية ضخمة وواعدة بمساحة إجمالية تبلغ 461 كيلومترًا مربعًا، بما في ذلك أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 18 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى خلق حوالي 100.000 فرصة عمل.

وسلطت الصحيفة الضوء على دعوة وزير الخارجية الماليزي داتوك سيري سيف الدين، لمجتمع الأعمال الماليزي على الاستفادة من الفرص المتاحة في تطوير مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة (القاهرة الجديدة) والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE).

حيث قال وزير الخارجية الماليزي داتوك سيري سيف الدين عبد الله في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية سامح شكري: إن مصر توفر العديد من الإمكانات التجارية، مضيفًا أنه ربما حان الوقت لإعادة تنشيط مجلس الأعمال الماليزي المصري.

وقال: "نحن في ماليزيا نعلم أن مصر تقدم العديد من الإمكانات التجارية، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع ن شكري بعد عقد اجتماع ثنائي : "سنواصل تشجيع مجتمعات الأعمال والقطاع الخاص في البلدين على استكشاف كل هذه الفرص".

وقال سيف الدين أيضًا : أن التعليم كان دائمًا جزءًا لا يتجزأ من العلاقات بين ماليزيا ومصر ، حيث لا تزال مصر وجهة شهيرة للطلاب الماليزيين الذين يتابعون تعليمهم العالي ، وخاصة في الدراسات الإسلامية والطب وطب الأسنان.

كما شكر الحكومة المصرية على تقديم 60 منحة دراسية للطلاب الماليزيين ، حيث ستتابع وزارة التعليم العالي للاستفادة القصوى من هذا العرض.

وقال وزير الخارجية الماليزي إنه من المقرر أيضًا أن تقوم وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية بمهمة تجارية إلى مصر قريبًا.

وقالت الصحيفة: مصر هي الشريك التجاري الأكبر لماليزيا في شمال إفريقيا، في عام 2021 ، بلغت قيمة التجارة الإجمالية 3.8 مليار رينغيت ماليزي (904.1 مليون دولار أمريكي) ، بزيادة كبيرة بنسبة 84.5 في المائة ، مقارنة بالقيمة المسجلة في عام 2020.

في عام 2021 ، بلغت قيمة صادرات زيت النخيل الماليزي إلى مصر 1.58 مليار رينغيت ماليزي ، بزيادة كبيرة قدرها 103 في المائة من 777.9 مليون رينغيت ماليزي المسجلة في عام 2020.