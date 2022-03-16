الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة زوج نائبة الرئيس بايدن بكورونا

كامالا هاريس
كامالا هاريس

أعلن البيت الأبيض إصابة داج إيمهوف، زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بفيروس كورونا، موضحًا أن "هاريس" خضعت لفحص كشف الإصابة وجاءت نتيجته سلبية.

ويشكّل نبأ إصابة زوج نائبة الرئيس الأمريكي بـ"كوفيد-19" مؤشرًا على أن فيروس كورونا لا يزال يواصل تفشيه حتى في أوساط النخب السياسية الأكثر تحوّطًا في واشنطن.

وقالت سابرينا سينج، نائبة المتحدّثة باسم هاريس، إن "نائبة الرئيس خضعت لفحص (كشف الإصابة) وجاءت النتيجة سلبية وهي ستواصل الخضوع للفحوص".

لكن بعدما تبيّنت إصابة "إيمهوف"، وهو أول من يحمل لقب السيّد الثاني في الولايات المتحدة بعد أن أصبحت زوجته أول امراة تتولى منصب نائب الرئيس في البلاد، ألغت هاريس مشاركتها حضوريًا في البيت الأبيض في مراسم الاحتفال بشهر تاريخ المرأة.

وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الحضور بأن هاريس فضّلت "عدم المخاطرة" و"من مطلق الحرص الشديد قرّرت ألا تنضم إلينا اليوم"، لكنّه قال إن إيمهوف "بخير".

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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