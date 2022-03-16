الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 16 شخصاً فى اصطدام سيارة نقل بتريلا بإسنا

اصطدام سيارة نقل
اصطدام سيارة نقل بتريلا

شهدت مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، وقوع حادث مروري بتصادم سيارة ربع نقل في شاحنة تريلا على الطريق الصحراوي الغربي، ما أسفر عن إصابة 16 من العمال ركاب السيارتين ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اسنا التخصصي ومستشفى أرمنت ومستشفى الأقصر العام، لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة اسنا، إخطار من غرفة النجدة يفيد وقوع حادث مروري بتصادم سيارة ربع نقل في شاحنة تريلا على الطريق الصحراوي الغربي.

 

انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كلاً من: سعيد إسماعيل سيد 55 سنة، أحمد جبريل عبد العزيز 30 سنة، عطية عبد العزيز 17 سنة، أحمد شعبان عيد 17 سنة، محمد شعبان عيد 14 سنة، ابراهيم حسن عبد العزيز 23 سنة، أسامة جبريل عبد العزيز 18 سنة، أحمد عبد العظيم فهمى 21 سنة، محمود حسن عبد التواب 15 سنة، شريف ثابت حسن 15سنة، محمود السيد عبدالمجيد 23 سنة، رمضان حسن عبدالعزيز 21 سنة، هانى رشاد رياض 35 سنة، محمد طرفايه سفيان 15 سنة، صلاح عبدالعظيم فهمى 16 سنة، اسلام عادل محمد 19سنة، جميعهم مصابين بكدمات وسحجات وجروح خفيفة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى إسنا ومستشفى أرمنت التخصصي  وخروج 13 منهم بعد تلقي العلاج اللازم لهم .

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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