البيت الأبيض: بايدن سيعلن عن مساعدات إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا

قال مسؤول بالبيت الأبيض، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد طلبت 10 مليارات دولار أخرى للمساعدة في حماية أوكرانيا من الهجوم الروسي، ضمن محادثات الميزانية الجارية بالفعل.

وأوضحت القائمة بأعمال مدير مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، في منشور المدونة إن الأموال مطلوبة بشكل عاجل، وسيكون تقديم 10 مليارات دولار لأوكرانيا تصعيدًا سريعًا لمبلغ 1.4 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة منذ عام 2021، وهو انعكاس للأزمة الناجمة عن الهجوم الروسي الذي بدأ الشهر الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، أخبر مسؤولو إدارة بايدن مساعدي الكونجرس، أن طلباتهم ستشمل 3.5 مليار دولار للبنتاجون، و2.9 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، حيث تسبب الهجوم الروسي في فرار أكثر من مليون لاجئ أوكراني من بلادهم.

من جهة أخرى، اقترحت بولندا، أمس الثلاثاء، تشكيل "بعثة سلام" أطلسية تحظى بـ"حماية قوات مسلّحة" لمساعدة أوكرانيا، وفق ما أعلنه نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي.

وكالة الأنباء البولندية نقلت عن "كاتشينسكي" قوله إن: "هذه البعثة لا يمكن أن تكون غير مسلّحة، يجب أن تسعى إلى توفير المساعدة الإنسانية والسلمية في أوكرانيا".

وشارك "كاتشينسكي" إلى جانب رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا، مساء أمس الثلاثاء، في اجتماع عقد مساء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي ورئيس الوزراء دينيس شميجال.

وكانت الولايات المتحدة وحلف الناتو قد استبعدا في وقت سابق أي انخراط للحلف في الحرب الدائرة بشكل مباشر، تجنبًا لاشتعال حرب إقليمية بين روسيا وأوروبا وربما اندلاع حرب عالمية.