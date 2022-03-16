الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا ترفض الصدام العسكرى مع روسيا

أولاف شولتس
أولاف شولتس

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن إقامة مناطق حظر جوي فوق أوكرانيا يعني المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا، وهو أمر مرفوض.   

واستبعد أولاف شولتس التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في الحرب الأوكرانية.

وأضاف شولتس خلال قمة اقتصادية تديرها صحيفة "دي فيلت" في برلين: "أتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحلفاء الآخرين على أنه يجب ألا يكون هناك صراع مسلح بين الناتو وروسيا. لا يمكن لأحد أن يريد ذلك".

وقال: "لن نقيم مناطق حظر جوي فوق أوكرانيا. هذا يعني مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، مع الطائرات المقاتلة الروسية"، بحسب ما نقلت الصحيفة عن شولتس.

وأشار المستشار الألماني إلى أن الحلف الغربي لا يزال يثق في تأثير الإجراءات التي تستهدف الاقتصاد الروسي في المقام الأول، وفقا لصحيفة دي فيلت.

وأضاف: "بالتعاون مع حلفائنا في أوروبا والولايات المتحدة أعددنا عقوبات دقيقة للغاية... ربما يكون الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين قد خطط لهذه الحرب لمدة عام واستعد لردود الفعل الاقتصادية من المجتمع الدولي، لكنه قلل من شأن تصميمنا.. العقوبات لها تأثير أقوى مما تخيلته روسيا في أي وقت مضى".

وقال شولتس: "أقول ذلك بالنظر إلى تنميتنا الاقتصادية وسلاسل التوريد والعلاقات التجارية. ليس من الممكن بعد حساب ذلك بدقة، لذلك من المهم للغاية أن نتمكن من الحفاظ على إجراءاتنا على المدى البعيد".

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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