التموين: 5 ملايين طن حجم توريد القمح المتوقع

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، الحجم المتوقع لتوريد هذا الموسم بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة حافز القمح للمزارعين.

وقال عشماوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يتعدى حجم توريد الأقماح هذا الموسم خمسة ملايين طن، مقابل 3.6 مليون طن الموسم الماضي.

وأضاف أن السعات التخزينية للصوامع والهناجر والشون الأساسية تصل إلى ستة ملايين طن، متطرقًا إلى صرف حافز إضافي لسعر أردب القمح لتشجيع الفلاحين.

وأكد أن هناك 160 شادرا اليوم موزع على مستوى محافظات الجمهورية كافة، بالإضافة إلى ما يقرب من 40 ألف منفذ حكومي لبيع السلع الرمضانية والأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الحر بنسبة تتراوح بين 15 و30%.

ولفت الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك كوبونات يتم توزيعها للقادرين من أجل إمداد المحتاجين بالسلع الرمضانية، وتتراوح قيمتها من 20 إلى 100 جنيه.