مسلسلات رمضان 2022.. عصام السقا يروّج لـ«الاختيار 3»: قريبًا جدًا

روّج الفنان عصام السقا لملحمة الاختيار 3، والتي سيخوض من خلالها السباق الرمضاني لعام 2022، ضمن مسلسلات رمضان 2022، بشخصية جديدة ومختلفة عن هرم التي خاض بها الجزء الأول من سلسلة مسلسل الاختيار.



وشارك الفنان عصام السقا، جمهوره من خلال خاصية الـ"ستوري" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا "فيسبوك" بصورة له وألحقها بأغنية الفنان أحمد سعد "بص في عنينا".



وعلّق الفنان عصام السقا على الصورة التي شاركها وكتب عليها: "قريبًا جدًا".

مسلسل (الاختيار 3) تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة كوكبة من النجوم منهم: "كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز، درة، محمد العمروسي، صبري فواز، ياسر جلال، خالد الصاوي، أحمد بدير، صلاح عبدالله، شريف حافظ، أمير المصري".



مسلسل الاختيار

أحداث الموسم الثالث من مسلسل الاختيار، فمن المنتظر أن تدور أحداث المسلسل حول فترة حكم الإخوان لمصر والأحداث التي عايشتها البلاد، فتداولت بعض المواقع الفنية أن الفنان صبري فواز هو من سيقوم بتجسيد شخصية الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي، على أن يمثل شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي ياسر جلال.

كما انتشرت الكثير من الأخبار عن ظهور النجم أمير كرارة بطل الجزء الأول في الجزء الثالث، هذا بعدما حقق نجاحًا كبيرًا في شخصية الشهيد أحمد المنسي.

وقارب المخرج بيتر ميمي، على الانتهاء تمامًا من كافة تجهيزات العمل الجديد من أجل الانتهاء وفقًا للخطة الموضوعة بحلول شهر رمضان القادم، وانضم الأبطال الرئيسيون لطاقم العمل لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا، وفي المشاهد اللاحقة ينضم الفنان بيومي فؤاد، وعدد آخر من النجوم، وما زالت الشركة المنتجة للعمل تواصل التعاقد مع الأبطال المشاركين في الجزء الثالث سواء الأبطال الرئيسيين أو ضيوف الشرف.