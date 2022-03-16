جمهور دينا الشربينى يطالبها بعمل مسلسل كوميدى (صور)

كالعادة تخطف الفنانة دينا الشربيني الجمهور بالفيديوهات الكوميديا التي تعرضها على حسابها الخاص عبر"انستجرام" موقع تبادل الصور والفديوهات القصيرة والسوشيال ميديا.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام" بالضحك والحب، طالبين منها عمل مسلسل كوميدي لما تملكة من خفة الدم الجذابة.

وعلقت دينا الشربيني على الفيديو قائلة: "الأمهات قبل رمضان"، وتفاعل الجمهور مع الفيديو الكوميدي بكومنتات مليئة بالحب والضحك.

رواد السوشيال ميديا يطلبون "دينا" بعمل مسلسل كوميدي

كتبت "فاطمة يحيى"، أحد رواد موقع "انستجرام"، ومتابعي دينا الشربيني قائلة:"عسل يادودو" مصحوبة بايموجي ضحك وقلوب حمراء.

كما علقت "نها صادق" أحد متابعي "انستجرام" قائلة:" سكر مصحوبة بايموجي ضحك".

بينما علقت “ياسمين” أحد متابعي “انستجرام” قائلة: "صوت رامز جلال مصحوب بالعديد من ايموجي الضحك".

كما علقت "آية عبدالوهاب" أحد متابعي "انستجرام" على الفيديو قائلة: "الله عسل مصحوب بايموجي حب وضحك".

كما علقت "دعاء سعيد" أحد متابعي حساب "دينا" الخاص:"عسل مصحوبة بقلوب حمراء".

وعلقت "أمل دياب" قائلة:" عسل بموت فيكي مصحوبة بايموجي حب وقلوب حمراء".

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو من مسلسلها الجديد "المشوار"، الذي يشارك في موسم دراما رمضان 2022 أمس، وكتبت آسف الفيديو : " قريب كل الببان هتفتح".

المسلسل بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال، من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

آخر أعمال دينا الشربيني

ومن الجدير بالذكر، أن آخر الأعمال التي شاركت فيها دينا الشربيني فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحي، ليلي عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت، ومحمد كيلانى، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي، حيث يجسد هشام ماجد دور شخصية "لاعب كرة قدم"، وتلعب الفنانة دينا الشربيني شخصية زوجته وتعمل دكتورة بالفيلم.