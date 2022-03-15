الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الجمعة.. الباز فى لقاء مفتوح مع جمهور معرض داندى مول الأول للكتاب

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

يستضيف معرض داندي مول الأول للكتاب، فى لقاء مفتوح مع الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، تديره الإعلامية دينا قنديل وذلك فى الثالثة وحتى الخامسة مساءً الجمعة، كما يقام حفل توقيع موسوعته الصادرة مؤخرًا بعنوان "المضللون".

وصدر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» في أجزائه الـخمسة، للدكتور محمد الباز والذي تتبَّع فيها ما قيل فى حق الجماعة الإرهابية على مدار تاريخها تقريبًا، منذ بدايتها من العام 1928 فى الإسماعيلية وحتى الآن.

وكشف الدكتور محمد الباز عن سبب عكوفه على المشروع الكبير الذي يعد الأهم في كشف فضائح الجماعة، رغم تناول الإعلام لكل الفضائح والفساد للجماعة عقب ثورة 30 يونيو 2013.

◘ محتوى سلسلة المضللون

الباز أوضح في مقدمة السلسلة أنه يتناول الجماعة في السلسلة الحالية من عدة زوايا مختلفة: «الزاوية الأولى أن ما سمعته فى الإعلام ليس إلا نقدًا للجزء الحركى للجماعة، وتفنيدًا لما ارتكبت من جرائم وخطايا فى حق المجتمع المصرى وفى حق الإسلام، لكن ما لدينا هنا هو نقد للفكرة وتفكيك للمنهج وتركيز على المخالفات الشرعية والسياسية التى وقعت فيها جماعة الإخوان ولا تزال».

«أعتقد أن تفكيك عقل الجماعة من خلال الكتابات التى نقدتها فكريًا مهم للغاية، لسبب بسيط أن هذه الجماعة بنت شرعيتها على أنها جماعة المسلمين، وكل ما عداها ومن يقف على الجبهة الأخرى ليسوا مسلمين ولا يعرفون عن الإسلام شيئًا، فمن المهم أن تعرف ماذا يقول العلماء المتخصصون في العلوم الإسلامية عنهم، كيف يصفونهم، وما الذى يمسكونه عليهم من أثر سلبى لحِق بالإسلام».

محمد الباز معرض داندي مول الأول للكتاب المضللون وثائق أكاذيب جماعة الإخوان الجماعة الإرهابية المخالفات الشرعية والسياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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