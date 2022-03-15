غرامة على «ميتا» فى أيرلندا بسبب اختراق بيانات المستخدمين

فرضت لجنة حماية البيانات في أيرلندا غرامة مالية قدرها 17 مليون يورو (18.6 مليون دولار أمريكي) على شركة "ميتا"؛ بسبب 12 خرقًا لبيانات المستخدمين.

ونقل موقع "إنجدجت" التقني عن اللجنة أن ميتا انتهكت العديد من مواد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التي وضعها الاتحاد الأوروبي، بعدم وجود "تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة تمكنها من إثبات التدابير الأمنية التي نفذتها لحماية بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي".

وتلقت اللجنة إخطارات خرق البيانات في 2018، وقبل الإعلان عن الغرامة، تشاورت مع سلطات أوروبية أخرى بموجب المبادئ التوجيهية لاستعراض السياسات العامة؛ لأن التحقيق يتعلق بعملية "عابرة للحدود".

ومن ضمن الأبحاث، قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، إن "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، تعمل على أبحاث الذكاء الاصطناعي لتوليد عوالم افتراضية من خلال أوامر شفهية، وتحسين طريقة الدردشة مع المساعدين الصوتيين والترجمة بين اللغات، بينما كان يرسم الخطوات الرئيسية لبناء ميتافيرس.

وبحسب موقع "جادجتس 360"، يراهن زوكربيرج على أن "ميتافيرس" - وهي فكرة مستقبلية للبيئات الافتراضية، حيث يمكن للمستخدمين العمل والتواصل الاجتماعي واللعب - ستكون خليفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

وقال زوكربيرج - في كلمة خلال حدث "Inside the Lab"، الذي تم بثه مباشرةً - إن "المفتاح لإطلاق الكثير من هذه التطورات هو الذكاء الاصطناعي"، مضيفا أن "ميتا" تعمل على فئة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي ستسمح للناس بوصف العالم وإنشاء جوانب منه، مؤكدًا: "مع تقدمنا في هذه التكنولوجيا بشكل أكبر، ستتمكن من إنشاء عوالم دقيقة لاستكشاف وتبادل الخبرات مع الآخرين، بصوتك فقط".

وفي عرض توضيحي تم تسجيله مسبقًا، عرض زوكربيرج، مفهومًا جديداً للذكاء الاصطناعي يسمى "بيلدر بوت- Builder Bot"، حيث ظهر كصورة رمزية ثلاثية الأبعاد بلا أرجل على جزيرة، وأعطى أوامر شفهية لإنشاء شاطئ ثم إضافة الأشجار وسُحب، لكن لم يحدد جدولًا زمنيًا لهذه التطورات ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول كيفية عمل مفهوم "بيلدر بوت".