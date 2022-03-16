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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء للمستهلك فى مصر 16-3-2022

الأسمنت
الأسمنت

سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء للمستهلك.. تساؤلات تدور في أذهان التجار والمقاولين حول معرفة سعر طن الأسمنت، حيث شهد سعر الأسمنت اليوم الأربعاء  16-3-2022، استقرارا ملحوظا في الأسواق المحلية.

سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء للمستهلك في مصر 

بلغت أسعار طن الأسمنت بأرض المصنع في أسمنت المسلح، يبلغ 1365 جنيهًا في كل طن، ويبلغ سعر النصر 1330 جنيهًا، وسعر وادي النيل 1200 جنيها، وبينما السويس 1370 جنيهًا.

 

بينما بلغ طن الأسمنت للسويدي بأرض المصنع 1390 جنيهًا.
وسعر طن الممتاز 1380 جنيهًا.
وأما سعر طن حلوان 1355 جنيهًا.

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التحديات التي تقابل صناعة الأسمنت في مصر

ويواجه سعر الأسمنت عددا كثيرا من التحديات، والتي من أبرزها الارتفاع في سعر تكلفة الإنتاج، وكذلك ارتفاع بحجم المنافسة بالأسواق المحلية، وعدم القدرة على فتح السوق التصديري، وحدوث فجوة كبيرة بين المعروض في هذه السلعة وكذلك حجم الطلب عليها، والتي قد تصل إلى حوالي 40%.

أسعار طن الحديد للمستهلك

وبينما صرحت شعبة المواد للبناء أن أسعار طن الحديد للمستهلك في الأسواق بـ21 ألف جنيها، وهناك حدوث في ارتفاعات جديدة بأسعار الحديد للمستخدمين اليوم الأربعاء 16-3-2022 داخل جميع الأسواق.

 

سعر الحديد 

وبينما ارتفع سعر الحديد 1000 جنيها لتصل الى المستخدم بسعر يصل إلى 21000 جنيه ويصل الطن من الحديد الاستثماري الى 19000 جنيها، ومن المتاح وصول سعر الحديد في البورصة العالمية الى مستويات أعلى وذلك مع التراجع الملحوظ المعروض في الأسواق المحلية.

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فى فقه الأزمة

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