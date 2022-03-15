وزير الاتصالات يفتتح المقر الجديد لـ«إس إيه بى» فى مصر

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التوسعات الجديدة لمقر شركة "إس إيه بي" العالمية في مصر، في خطوة من شأنها المساهمة في تسريع وتيرة التحوّل الرقمي في القطاعين العام والخاص في البلاد، مع إتاحة خدمات وخبرات تخصّصية على امتداد أكثر من 25 قطاعًا، وذلك ضمن استراتيجية الشركة للتوسّع الإقليمي وانسجامًا مع أهداف استراتيجية مصر الرقمية، حضر مراسم الافتتاح السفير الألماني في مصر فرانك هارتمان.

وقال وزير الاتصالات إن الاستثمارات والشراكات مع الجهات التقنية العالمية المبتكرة مثل SAP تدعم مساعينا لإعداد جيل من قادة المستقبل الأكفاء في مجال التكنولوجيا، حيث ستقود هذه الكوادر جهود التحول الرقمي في البلاد وتساهم في بناء مصر الرقمية.

ورحب الوزير بقيادات "إس إيه بي"، لوكا موتشيك، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس العالمي للمالية في شركة "إس إيه بي"، وسيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس لمنطقة جنوب الشرق الأوسط لدى الشركة، ومحمد سامي العضو المنتدب لشركة "إس إيه بي" في مصر.

وأعرب السفير الألماني في مصر فرانك هارتمان عن فخره بتجربة "الشراكة المتقدمة بين "إس إيه بي" والسوق المصرية"، قائلًا إن الشركة تواصل إحداث "تأثير إيجابي ملحوظ في مجتمع الأعمال في مصر، لا ينحصر في مجال التكنولوجيا، وإنما يمتدّ ليساعد المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات على الارتقاء بأعمالها خدمةً لعملائها وتطويرًا لخدمات وكفاءات جديدة".

وقال العضو المنتدب لشركة "إس إيه بي" في مصر، إن الشركة اعتمدت طوال عقود على الخبرة العالمية التخصّصية وأحدث الابتكارات لدعم عملائها في مصر من جميع الأحجام بحلولٍ موجّهة لتلبية طموحاتهم والمساعدة في مواجهة تحدياتهم. وأضاف: "يشجّع الاعتماد المتزايد على الحلول السحابية مصحوبًا بديناميكية التحوّل الرقمي المستمر في مصر فريق عمل "إس إيه بي" بأكمله وشركائنا على دعم الجيل القادم من الشركات وتطوير المهنيين الرواد في هذا البلد".

وتتطلع "إس إيه بي" لتعزيز التعاون المشترك مع الحكومة فيما يخص التحول الرقمي والمجالات المرتبطة به مثل بناء القدرات البشرية وتوفير أحدث الأدوات التكنولوجية، وفي سبيل ذلك فإن الشركة تدرس، حاليًا، سبل تعميق هذه العلاقة الاستراتيجية من خلال اتفاقية مؤسسية تدعم هذا التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسلّط مسئولو "إس إيه بي" في كلمات ألقوها خلال حفل افتتاح المكاتب الجديدة الضوء على التوافق والانسجام ما بين أنشطة "إس إيه بي" ورؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتواصل الاستثمارات الرامية إلى تمكين الأجندة الرقمية للبلاد في القطاعين العام والخاص، ورفع سقف المهارات التكنولوجية للشباب المصري، موضحِين كيف تساهم حلول "رايز وذ إس إيه بي" RISE with SAP في إحداث التحوّل المنشود في المؤسسات والشركات المصرية لتصبح منشآت ذكية عاملة على منصة واحدة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تتم استضافتها في مراكز بيانات سحابية محلية.

وبيّن مسئولو "إس إيه بي"، خلال الحفل، سبل دعم الشركة للمواهب الشابة التي تشكّل مستقبل سوق العمل في البلاد، وذلك بتسليحهم بالمهارات الرقمية عبر برامج متنوعة تتضمّن برنامج "تحالف الجامعات" من "إس إيه بي" الذي يشمل تسع جامعات في مصر، بينما شهد برنامج "المهنيين الشباب" التابع للشركة تخريج أكثر من 340 من الشباب المصري منذ العام 2012، استطاعوا الانخراط في سوق العمل بمعدل توظيف بلغ 95%، كذلك طوّرت "أكاديمية إس إيه بي" فريق مبيعاتها المختص بالجيل التالي من الحلول التكنولوجية، بثماني أكاديميات للمبيعات وأربع لما قبل البيع.

إضافة إلى دعم جيل الغد من خبراء التكنولوجيا، تشمل "إس إيه بي مصر" ثلاثة مراكز إقليمية استراتيجية تخدم العملاء في كافة أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ أولها "مركز تميّز الخدمات والدعم" الذي يدعم جهود التحوّل الرقمي لدى العملاء، في حين يركّز "المركز الرقمي" على العملاء في السوق المتوسطة، أما "مركز المبيعات المحتلة" فيُعنى بإدارة العملاء المحتملين وتنفيذ الحملات وفق أفضل المعايير.