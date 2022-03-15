دراسة: واحد من كل 6 أشخاص يتناولون وجبات خفيفة في المرحاض

أظهر بحث جديد أنه لا يوجد مكان بعيد عن متناول أولئك الذين يائسين لإشباع جوعهم، حيث اعترف واحد من كل ستة أنهم تناولوا وجبة خفيفة في المرحاض.

كشف استطلاع حديث شمل 2000 بالغ عن بعض أغرب الأماكن التي يحب الناس تناول الوجبات الخفيفة فيها.

وفقا لموقع "مترو"اعترف أكثر من 20٪ بتناول الطعام في الحمام، بينما قال 18٪ إنهم جلسوا لتناول وجبة خفيفة في البلكونة، جنبًا إلى جنب مع واحد من كل عشرة قالوا إنهم وجدوا أنفسهم في السابق يفعلون ذلك الأسانيير عندما سئلوا عن مواقع الوجبات الخفيفة غير المعتادة، قال ثلثهم إن الجوع الشديد هو سبب تناول الطعام في هذه الأماكن غير المعتادة ومع ذلك، أكد 18٪ أنهم يستمتعون ببساطة بتناول الطعام في أماكن عشوائية مثل الحمام.

قال أكثر من ربعهم إنهم تم القبض عليهم سابقًا وهم يتناولون وجبات خفيفة في هذه الأماكن السرية، بينما يعتقد 30٪ أن أصدقائهم وعائلاتهم سيصابون بالصدمة في بعض مواقع تناول الوجبات الخفيفة الخاصة بهم.

ووجدت الدراسة التي أجرتها Peperami أيضًا أن رقائق البطاطس وألواح الشوكولاتة والبسكويت كانت أكثر الوجبات الخفيفة شيوعًا في الأماكن غير المعتادة إلى جانب السندويشات والحلويات والفاكهة.

وبالمثل يفضل 22٪ تناول الدجاج أكثر من غيرهم ويقول واحد من كل خمسة إنهم يختارون عادة الوجبات الخفيفة المليئة بالبروتين.

علق عالم النفس جو همينجز على البحث الجديد : "كانت هناك بعض الاكتشافات المثيرة للاهتمام من هذا البحث، والسؤال المثير للاهتمام هو لماذا يميل الناس إلى تناول وجبة خفيفة في أماكن غير تقليدية إلى حد ما؟.

في بعض الأحيان مجرد تناول وجبة خفيفة بعيدًا عن الآخرين يمكن أن يمنحك لحظة من السلام للاستمتاع بشيء في أنقى صوره.

بينما يلجأ الكثيرون إلى تناول الوجبات الخفيفة كعادة مريحة، يفضل البعض الآخر عدم معرفة الناس برغباتهم الشديدة.