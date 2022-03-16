الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 16-3-2022

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

في الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الدولار حالة من التغيرات الغير متوقعة؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما تسبب في رفع أسعار السلع الغذائية، وأيضًا سعر الذهب، وأسعار النفط بشكل مبالغ فيه.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 

وتستمر عمليات البحث على موقع "جوجل" بشكل يومي ومكثف من قبل المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين عن سعر الدولار الأمريكي في مصر، رغم تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا، ولكن سعر الدولار مازال مرتفعًا نحو 3% منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

ويستعرض لكم  «الدستور» في تقريره اليومي أسعار الدولار الأمريكي في مصر، اليوم الأربعاء 16-3-2022.

وانخفض مؤشر سعر الدولار عالميًا يوم الثلاثاء نحو حوالي 0.4 % إلى 98.735، ولكنه مازال مرتفعًاً نحو 3% منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

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الدولار يتعثر مع تراجع أسعار النفط ومحادثات أوكرانيا تدعم اليورو والاسترلينى

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استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات اليوم

أسعار الدولار اليوم في البنوك

وقد شهدت اسعار الدولار استقرارًا في تلك البنوك التالية:

بلغ  سعر الدولار في البنك المركزي نحو ما يقرب إلى 15.66 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 15.75 جنيه.

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو ما يقرب إلى 15.68 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 15.76 جنيه.

وشهد  سعر الدولار في مصر أبو ظبي الإسلامي نحو ما يقرب إلى 15.66 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 15.76 جنيه.

أما في البنك الأهلي فسجل سعر الدولار نحو ما يقرب من 17.09 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 17.31 جنيه.

وفي سياق متصل، تستمر تداعيات أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، مما نتج عنها ارتفاع غير متوقع على المعادن (الذهب - الفضة)، وأثرت الأزمة أيضًا على سعر النفط والغاز وعلى أسواق المال والمصارف البنكيه، ورغم ذلك يبحث الدولار على الاستقرار في السعر بمعظم البنوك رغم تقلبات أسعار المصارف.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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