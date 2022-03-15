غضب أعضاء الصيد من توأمة هليوبوليس وانهيار الجمباز

ثورة من الغضب انتابت أعضاء الجمعية العمومية لنادي الصيد، عقب إعلان إدارة النادي رسميا عن توأمة مع نادي هليوبوليس، تتيح لأعضاء الصيد دخول فرع الشروق لهليوبوليس، ودخول أعضاء هليوبوليس فرع نادي الصيد بأكتوبر.

وترفض الجمعية العمومية لنادي الصيد القرار بسبب تجاهل مجلس إدارة الصيد في عرض الأمر على أعضاء الجمعية العمومية، الذين رفضوا التوأمة وطالبوا بعدم تنفيذ الاتفاقية، ويأتي ذلك بعد رفض أعضاء الصيد لعدد كبير من قرارات مجلس الإدارة خاصة عبدالله غراب رئيس النادي الذي قام بإبعاد عدد كبير من الإداريين الناجحين عن النادي وتعيين المقربين للسيطرة على النادي.

وكذلك بعد انهيار صالة الجمباز بالنادي بسبب المجاملات الفجة، والتي تم تغيير سياسة الصالة بعد نجاح غراب، وأعطى السيطرة الكاملة لمشرفة النشاط السابقة الكابتن/ صافي التي قامت بتعيين ابنتها المدربة/ رنا بقيمة أكبر من أي مدربة بالصالة بقيمة مضاعفة دون أي مؤهلات، بعد أن قامت باعتماد ابنتها بشهادات تدريب خاصة، كونها تعمل مشرفة على منطقة الجمباز بالاتحاد المصري للعبة منطقة القاهرة، فضال عن شكاوي أولياء الأمور من المدربة/ رنا وسلوكها الخاطئ مع الناشئين، وقدمت استقالتها لمدير النشاط السابق، ولكن تدخل صافي في استغالل علاقتها برئيس النادي عبدالله غراب كانت وراء عودتها

للصالة من جديد، وهو ما رفضه أولياء الأمور وقاموا بنقل أبنائهم في فرق أخرى، بعد أن تقدموا بعدد من الشكاوي لرئيس النادي الذي فضل مصلحة المدربة وابنتها على حساب الفرق والأعضاء.



ورفض أعضاء المجلس قرار غراب باستمرار المدربة، لكنه صمم على قراره، مما انعكس بالسلب على أعضاء مجلس الإدارة الذين طالبوا الأعضاء بتقديم شكاوي لوزارة الرياضة لمنع سيطرة صافي وابنتها على صالة الجمباز، بعد تأكيد مدير الصالة بأن علاقة المدربة السابقة برئيس النادي تمنعه من اتخاذ أي قرار تربوي أو عقابي، وحدث انقسام بين الأعضاء داخل المجلس، وكذلك تقدم عدد من المدربين بشكوى لمدير الصالة تؤكد أن اختيار المدربة المذكورة للتحكيم في بطولات الجمهورية بسبب وظيفة والدتها يؤثر على حضورها التدريبات أسبوعيا، فتحضر يومين من أصل 6 أيام تدريب، وهو ما يعتبر إهدار للمال العام الذين يتقاضون رواتب دون حضور بل ويستغلون النادي في تدريبات خاصة بمقابل مادي بعلم عبدالله غراب رئيس النادي دون أن يتخذ قرارا مؤكدا للمقربين أن والدة المدربة دعمته في الانتخابات ويجب أن يدعمها هي وابنتها.

وقرر غراب تعيين المشرفة السابقة صافي في نفس وظيفتها، لكن الشئون القانونية في النادي رفضت وأكدت أن ذلك يخالف اللائحة كونها عضو منطقة القاهرة للجمباز، فترك غراب لصافي الإشراف على الصالة بشكل ودي، وهو ما أثار حفيظة الأعضاء الذين طالبوا برحيل المشرفة وابنتها وحفظ حقوق النادي والأعضاء وإهدار المال العام.

وطلب غراب من الشئون القانونية عدم تحريك أي شكوى ضد المشرفة وابنتها، وعن الجانب الآخر بدأ أعضاء النادي تجهيز شكوى ضد رئيس النادي والمدربة ووالدتها إلى وزارة الشباب والرياضة واتحاد الجمباز والجهات الرقابية.