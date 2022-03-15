الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأرز بـ 9 جنيهات ولتر الزيت بـ 20.. 50 مصنع وتاجر يواجهون زيادة الأسعار بمعرض أهلًا رمضان

50 مصنعًا وتاجرًا يواجهون زيادة الأسعار بمعرض «أهلًا رمضان» فى بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، معرض “أهلًا رمضان” لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. 

«الدستور» ترصد في السطور التالية أسعار السلع الغذائية بمعرض “أهلًا رمضان”. 

أسعار السلع بمعرض “أهلًا رمضان” 

يباع كيلو الأرز من 9 إلي 10 جنيهات ونصف، وكيلو السكر بـ10 جنيهات، وزجاجة الزيت 1 لتر بـ25 جنيهًا، والطماطم بـ5 جنيهات، والبطاطس بـ 5جنيهات، والبصل بـ 1.5 جنيه.

50 تاجر ومصنع 
وتفقد اللواء عادل الغضبان أقسام المعرض، والذي يضم 50 تاجرا ومصنعا، وشدد على ضرورة تخفيض الأسعار لمواجهة احتكار بعض التجار للسلع لرفع أسعارها. 

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة أعدت المعرض دون أن يتحمل العارض أي أعباء مالية، وذلك من أجل أن يصل المنتج النهائي للمستهلك بسعر مناسب، ويقف أمام جشع التجار. 

وأشاد محافظ بورسعيد بتنوع وجودة المنتجات المتواجدة بالمعرض، والتي تلبي حاجة المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية والمنتجات الاساسية والياميش واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة، بأسعار أقل من السوق بكميات كافية. 

ويقام معرض أهلًا رمضان علي مساحة 180 مترًا بسوق البازار الجديد، في مجمع الأسواق بجوار سوق الأسماك والخضروات والفاكهة، ويسهل الوصول اليه من كافة أحياء المحافظة، كما توفر المحافظة سيارات متنقلة لبيع السلع، ومنافذ لبيع اللحوم بأسعار تتراوح بين 105 و 120 جنيهًا للكيلو.

بطاطس جديد محافظة المواطنين شهر رمضان الخضروات

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