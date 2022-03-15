الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الأرصاد الجوية تعلن عن موعد بداية فصل الربيع 2022

طقس
طقس

أيام معدودة على بداية فصل الربيع وانتهاء فصل الشتاء والبرودة، حيث عانى عدد من المواطنين من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة الحالية.

لذا يتساءل العديد من المواطنين عن موعد بداية ربيع 2022 عبر محرك جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تواصلت «الدستور» مع دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة موعد انتهاء فصل الشتاء وبداية الربيع لعام 2022.

موعد بداية فصل الربيع 2022 فى هذا التاريخ 

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن موعد انتهاء فصل الشتاء يوم 20 مارس، وفق البحوث الفلكية، ويعقب انتهاء الشتاء بداية الربيع بداية من يوم 21 مارس القادم بعد حوالي 6 أيام من الشهر الحالي.

شهدت مصر طقس سيء نتيجة للرياح الخمسينية

وأكد، أن مصر خلال تلك الفترة يحدث بها تقلبات جوية ويرجع ذلك للمنخفضات الخمسينية التي تواجها البلاد، والشهيرة بالرياح الخمسينية، لذا يجب على المواطنين توخي الحذر ومتابعة الأرصاد بشكل مستمر.

علي المواطن متابعة الأرصاد يوميا

وأوضح شاهين، أنه مع حالة الطقس المتغيرة التي تشهدها البلاد بين حالة الجو الباردة والحارة، يجب متابعة الأرصاد بصفة دورية، حتي يبدأ فصل الربيع، وتتحسن الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن مصر شهدت موجة طقس شديدة البرودة خلال شتاء 2022 الحالي، كما انخفضت درجات  الحرارة بشكل ملحوظ عن كل عام من الأعوام السابقة من سقوط أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وطبقا للبحوث الفلكية سيبدأ ربيع 2022  يوم 21 مارس ستتحسن حالة الطقس تدريجيا، ولفت أيضا لتوخي الحذر علي المواطنين نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

«الأرصاد» توضح موعد انتهاء موجة الطقس البارد

فصل الربيع يشهد 3 أشهر سريعة ومتقلبة 

وأضاف، أن فصل الربيع من الفصول المميزة، التي ينتظرها المواطنين، مضيفا أنه يوصف بالفصل السريع في التقلبات الجوية.

فصل الربيع صاحب الطبيعة الخلابة

يتميّزُ فصل الربيع بمناخ معتدل، ويعتبر المرحلة الانتقاليّة من فصل الشتاء إلى فصل الصيف، ومن أحلي الشهور التي تتفتّحُ فيه الأزهار والثمار والأشجار، وهو فصلَ الطبيعة، والجمال، والمناظر الخلّابة.

فصل الربيع فصل الشتاء طوال العام التقلبات الجوية البرودة الشديدة مواقع التواصل الاجتماعي العامة للأرصاد الجوية دكتور محمود شاهين

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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