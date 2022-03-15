وزارة الخارجية تضيئ مبناها احتفالًا بمئويتها (صور)

أضاءت وزارة الخارجية، مساء اليوم، الثلاثاء، مبناها بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على نشأتها.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "بمناسبة الاحتفال اليوم 15 مارس بذكرى مئوية وزارة الخارجية ويوم الدبلوماسي، وزارة الخارجية تضيئ مبناها بالرقم 100".

ونشرت وزارة الخارجية فيلما تسجيليا عن جهودها طوال الـ100 عام الماضية، تحدثت فيه عن أبرز خطواتها ودفاعها عن عدالة الموقف المصري.

وأكدت الوزارة أن مصر تتبع سياسة تقوم في أساسها على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتحقيق التنمية المستدامة والأمن والسلم الدوليين.

وزارة الخارجية تضيء مبناها بالرقم 100

وزارة الخارجية تضيء مبناها بالرقم 100

وزارة الخارجية تضيء مبناها بالرقم 100

وزارة الخارجية تضيء مبناها بالرقم 100