حصاد «الصحة» اليوم.. انخفاض تردد حالات كورونا على المستشفيات وقوافل صحة إنجابية

شهدت وزارة الصحة والسكان، اليوم العديد من الأنشطة والفعاليات، والتي يستعرضها «الدستور» في التقرير التالي.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، انخفاض نسب تردد مرضى فيروس كورونا على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، بنسبة 52%، خلال الفترة من 7 وحتى 14 مارس 2022، مقارنة بالفترة من 1 إلى 7 مارس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي، الذي عقد، أمس الأثنين، مع مساعدي الوزير، وقيادات وزارة الصحة والسكان، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائي بالمحافظات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

https://www.dostor.org/3743761

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 296 ألفا و53 منتفعة في شهر فبراير الماضي، من خلال العيادات المتنقلة والحملات والقوافل الخدمية، في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق «رؤية مصر 2030».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 56 ألفا و18 منتفعة من خلال 129 قافلة صحة إنجابية وخدمية، تم تنفيذهم بالمناطق النائية والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بعدة حملات تنشيطية، قدمت من خلالها خدمات ووسائل تنظيم الأسرة لـ240 ألفا و35 منتفعة، بمحافظات أسوان، وقنا، وأسيوط، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، والدقهلية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

https://www.dostor.org/3743622

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته خلال فترة المدارس، في انفوجراف لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ونصحت الطلاب بضرورة العطس والسعال فى الكوع المثني أو منديل والتخلص منه فورًا، وارتداء الكمامة عند اللزوم أو في حالة تعذر الحفاظ على التباعد الاجتماعي.



وأشارت إلى ضرورة تحية الناس بتلويح الأيدى، مع ضرورة غسيل الأيدي بالماء والصابون أو تعقيمها بمطهر كحولي، وتنظيف الأسطح والأشياء التي تلمس باستمرار، ومراعاة البقاء فى المنزل عند الإصابة بالمرض، وعدم وصم للذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا والابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر.

https://www.dostor.org/3743598