البيت الأبيض يعاود فتح أبوابه للجمهور مع تراجع إصابات «أوميكرون»

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه سيعاود فتح أبوابه للجمهور بعد إغلاقه لمدة عامين وسط تفشي فيروس كورونا، وأفادت تقارير بأن مبنى الكونجرس (الكابيتول) يدرس خططا أيضا في هذا الصدد.

وقال البيت الأبيض في بيان، إنه سيفتح أبوابه للزيارات بداية من 15 أبريل لمدة يومين أسبوعيا، مضيفا أن وضع الكمامات ليس إجباريا، فيما منع المصابين بفيروس كورونا من الحضور.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مصدر لم تصرح باسمه، أن الكونجرس يدرس أيضا معاودة فتح أبوبه تدريجيا بدءا من 28 مارس، وسيفتح بشكل كامل بحلول التاسع من سبتمبر.

وتأتي الخطوات تلك هذا الربيع بسبب استمرار انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد ارتفاعها ارتفاعا حادا بسبب المتحور أوميكرون، على الرغم من تزايد حالات الإصابة في أوروبا والصين، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث موجة أخرى من الجائحة.

وقال البيت الأبيض إنه "سيستمر الأبيض في مراقبة وضع فيروس كورونا عن كثب مع التوجيهات التي تستند إلى توصيات من المراكز الأمريكية لمكافحة على الأمراض والوقاية منها ومسؤولي الصحة العامة الآخرين والخبراء الطبيين.. وسيوفق الأوضاع وفقا لذلك".

وقال بايدن في تغريدة على موقع تويتر اليوم الثلاثاء: "لقد أحرزنا تقدما هائلا في معركتنا ضد فيروس كورونا، ولكن لم ينته عملنا بعد".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.