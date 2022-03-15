الأحد.. أشرف التعلبي يناقش «أبي سروال» في نقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين حفل توقيع ومناقشة رواية «أبي سروال» للكاتب الصّحفي أشرف التعلبي، في الخامسة من مساء الأحد المقبل بقاعة محمد حسنين هيكل، بمبنى نقابة الصحفيين بالدور الرابع، ومن المقرر أن يشارك فى الندوة عدد من كبار النقاد والأدباء والصحفيين.

أما عن رواية أبي سروال فقد صدرت مطلع العام الحالي وبالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الماضية عن دار بيت الياسمين للنشر والتوزيع، وهي الرواية التي فازت قبل ذلك بجائزة الرواية بمسابقة المواهب الأدبية دورة الأديب الراحل خيرى شلبى 2021 التى نظمتها الإدارة العامة للشئون الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي تنتمي إلي نوع الروايات الاجتماعية الواقعية.

أما عن أحداث الرواية فتدور خلال رحلة عبر درب «أبي سروال» ذلك الطريق المقفر الذي يسمع عنه ويعرفه كل أهل الصحراء.. الطريق الذي يمتد داخل الصحراء الغربية ويربط بين واحة الخارجة ونجع صغير يقع شمالي محافظة قنا.

طوال صفحات «أبي سروال» التي تزيد عن 150 صفحة، يصحبنا أشرف التعلبي، مرافقًا، بطله وبطل الرواية «عم حربي» ذلك الرجل الذي عشق الصحراء وأعطاها كل ما يملك حيث يطلقون عليه أنه ابن الصحراء، لاطلاعه على كل دروبها ومدقاتها، ومنذ أن دبت أرجلهم في درب أبي سروال تتابعت الأحداث بسرعة شديدة، وبدأ حربي يفكر ويفكر في الوصول بأمان إلي واحة الداخلة، حتى حدثت المفاجأة التي لم يكن يتوقعها.

أما عن الكاتب أشرف التعلي فهو كاتب صحفي وروائي ويعمل محررا بمجلة المصور، وصدرت له من قبل المجموعة القصصية «الحاجر»، الذي يعتبر باكورة إصدارات «التعلبي» الأدبية، إضافة إلى روايته «وطاويط النجع» الفائزة بالمسابقة المركزية الأدبية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة.