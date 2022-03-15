الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة ترحب بمشروع القرار الروسى حول الوضع الإنسانى فى أوكرانيا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

رحّبت الأمم المتحدة بمشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، الذي طرحته موسكو على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه غدًا الأربعاء.

وقال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "نرحب بأي تقدم من جانب مختلف الأطراف فيما يخص وقف العمليات القتالية وتهيئة الظروف لتوزيع المساعدات الإنسانية".

طلبت روسيا عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي غدًا، للتصويت على مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، وفقًا لوكالة نوفوستي.

ودعا مشروع القرار لوقف إطلاق النار في مناطق العمليات القتالية في أوكرانيا لضمان إجلاء المدنيين وتوفير الحماية للمدنيين والكوادر الطبية والمستشفيات.

فى وقت سابق، أعلن المستشار الرئاسي والمفاوض الأوكراني «ميخائيلو بودولياك» عن استئناف الجولة الرابعة من مفاوضات السلام مع فريق التفاوض الروسي.

وكتب بودولياك، عبر حسابه على منصة "تويتر": "المفاوضات جارية، تم تجديد المشاورات على المنطلق الرئيسي للمفاوضات"، مشددًا على أهمية وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة المباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الرغم من فشله حتى الآن في التأثير على حل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال ماكرون في تصريحات - نقلتها مجلة بوليتيكو الأوروبية اليوم عن محادثاته المباشرة مع بوتين: "لن أخبركم أنني راضٍ عن النتائج، لكننا بحاجة إلى الاستمرار".. مضيفًا " أن الهدف من مثل هذا الحوار مع بوتين هو الحفاظ على خط اتصال مفتوح لمناقشة أمور مثل الممرات الإنسانية وحماية المحطات النووية وأي مخرج محتمل للصراع".

فيما قررت روسيا اليوم مباشرة إجراءات الخروج من مجلس أوروبا متّهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة "توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي في الشرق".

الامم المتحدة أوكرانيا الوضع الإنساني القرار الروسي مجلس الأمن الدولي موسكو

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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