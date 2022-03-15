وزير الخارجية الإسرائيلى يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأوكرانى

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، لبحث الوضع في أوكرانيا.

وذكر موقع «والا» العبري أن «لابيد» أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني رغم مرور حوالي 20 يوما كاملة على بدء العملية الروسية بهدف حماية «دونباس»، ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وأضاف «لابيد» أن المحادثة كانت طويلة وإيجابية، لافتا إلى أن «كوليبا» شكر إسرائيل على جهود الوساطة التي بذلتها وموقفها من مسألة العقوبات.

وأوضح أنه أطلع «كوليبا» على المساعدة الإنسانية التي أرسلتها إسرائيل إلى أوكرانيا.

من جانبه، قال عن المحادثة إن لابيد أكد له أن إسرائيل لن تسمح بتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا، لافتا إلى أنهما ناقشا سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، واتفقا على احترام حقوق الأوكرانيين الذين يصلون إلى إسرائيل.