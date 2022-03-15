الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وزير الخارجية الإسرائيلى يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأوكرانى

وزير الخارجية الإسرائيلى
وزير الخارجية الإسرائيلى

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، لبحث الوضع في أوكرانيا.

وذكر موقع «والا» العبري أن «لابيد» أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني رغم مرور حوالي 20 يوما كاملة على بدء العملية الروسية بهدف حماية «دونباس»، ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وأضاف «لابيد» أن المحادثة كانت طويلة وإيجابية، لافتا إلى أن «كوليبا» شكر إسرائيل على جهود الوساطة التي بذلتها وموقفها من مسألة العقوبات.

وأوضح أنه أطلع «كوليبا» على المساعدة الإنسانية التي أرسلتها إسرائيل إلى أوكرانيا.

من جانبه، قال عن المحادثة إن لابيد أكد له أن إسرائيل لن تسمح بتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا، لافتا إلى أنهما ناقشا سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، واتفقا على احترام حقوق الأوكرانيين الذين يصلون إلى إسرائيل.

العملية العسكرية الروسية أوكرانيا وزير الخارجية الإسرائيلي دميتري كوليبا حماية دونباس

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى مزاعم قنوات الإرهابية بوجود تجمعات للمواطنين فى البراجيل

«الأرصاد» توضح موعد انتهاء موجة الطقس البارد

«الأرصاد»: الساعات المقبلة ستشهد نشاطًا لرياح مثيرة للرمال والأتربة

مسلسلات رمضان 2022.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الاختيار 3

أول تعليق من محمد حفظي بعد تكليف حسين فهمي برئاسة «القاهرة السينمائي»

«أهلاً رمضان».. إقبال كثيف على معارض السلع فى أول أيامها: جودة عالية وأسعار مخفضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

120 سنة عبدالوهاب

طارق إلياس

اغتراب المشاعر والعودة للحياة

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلى يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأوكرانى

الرئيس الأوكرانى يتحدث لأعضاء الكنيست الإسرائيلى.. الأسبوع المقبل

دراسة لـ"معهد الأمن القومي": مصر رائدة في التعامل مع أزمات المناخ