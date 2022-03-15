الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي لأحمد مكي 6 في رمضان 2022

أحمد مكي
أحمد مكي

نستعرض لكم فى هذا التقرير قنوات عرض مسلسل الكبير أوي لأحمد مكي 6 في رمضان 2022، حيث حقق برومو مسلسل "الكبير اوي" في موسمه السادس حالة رواج شديدة بعدما تمكن من لفت انتباه الجمهور.

برومو مسلسل الكبير أوي 6

العمل تناول البرومو الدعائي الخاص به مشاهد من "المزاريطة" وهي المنطقة التي تدور فيها أحداثه، حيث ظهر كل الشخصيات التي أحبها الجمهور طوال المواسم السابقة والتي كانت من ضمنها شخصية «الكبير أوي وجوني حزلقوم وهدرس وفزاع»، فيما لم تظهر شخصية هدية التي تقدمها دنيا سمير غانم التي تركت العمل لانشغالها بتصوير عملا من بطولتها وتم استبدالها بشخصية جديدة في العمل تلعب دورها الفنانة رحمة أحمد.

شاهد برومو مسلسل الكبير أوى الجزء السادس على قناة ON E

قنوات عرض مسلسل الكبير أوى 6

وأعلنت قناة ON عن عرضها مسلسل "الكبير أوي ج 6" بشكل حصري ضمن الماراثون الرمضاني لمسلسلات رمضان 2022، وذلك بعدما نشرت البوستر الرسمي الدعائي لمسلسل "الكبير أوي ج 6" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت: "استنونا في رمضان 2022، مع باقة من أقوى المسلسلات وألمع نجوم الدراما والكوميديا والأكشن فقط وحصريًا على شاشة ON.. خلي رمضانك ON"، كما يعرض مسلسل "الكبير أوي ج 6" عبر منصتي "شاهد" و"WATCH IT واتش ات".

تعاقدت شبكة قنوات Art مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحصول على حقوق العرض المشفر للجزء السادس من المسلسل .

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أبطال الجزء السادس من مسلسل الكبير أوى

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبوالحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ويعمل "مكي" في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل، كما سيشهد العمل بعض التغييرات في ملابس الأبطال والديكورات لكن مع الاحتفاظ بالعناصر الأساسية للعمل الذي أحبه الجمهور خلال السنوات الماضية من خلال 5 أجزاء.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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