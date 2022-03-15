الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لتأهيلهم لسوق العمل.. تدريب عملي لطلاب مؤسسة «جيمس» بمجموعة طلعت مصطفى

جريدة الدستور

إيمانًا بمسئوليتها المجتمعية، قامت مجموعة طلعت مصطفى بتوفير تدريب عملي لطلاب مدارس مؤسسة جيمس التعليمية بالرحاب ومدينتي.

وأكد الدكتور مصطفى عبدربه، مدير إدارة التدريب بالمجموعة، أن طلعت مصطفى تقوم بتدريب الطلاب نظرياً وعملياً بهدف إعداد الطلاب لسوق العمل وإكسابهم مهارات وخبرات عملية أثناء الدارسة لتنمية مهاراتهم المختلفة، مشيرًا إلى التحاق عشرات الطلاب من مؤسسة "جيمس" بالتدريب العملي، حيث وفرت طلعت مصطفى فرص التدريب بعدد من إدارات الشركة مثل إدارة الشبكات والموارد البشرية والدعم الإلكتروني.

وأشاد الطلاب بمستوى التدريب العملي الذي تم تحت إشراف نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات، بما يسهم في صقل المهارات العلمية والعملية للطلبة لتأهيلهم لسوق العمل، وإكسابهم الخبرات المختلفة في كافة التخصصات.

طلعت مصطفى مؤسسة جيمس تدريب عملي

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