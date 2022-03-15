40 مرشحًا.. البرلمان العراقي يعلن قوائم المرشحين لانتخابات الرئاسة

أعلن البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، قبول ترشيح 40 شخصا للتنافس على منصب رئيس الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة.

وذكر بيان للبرلمان العراقي أن 45 شخصا تقدموا بطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وتم استبعاد خمسة من المتقدمين لعدم استيفائهم شروط الترشيح فيما يتنافس على المنصب 40 مرشحًا.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم 26 من مارس الجاري جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد الذي بدوره سيكلف مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ويسعى تحالف القوى الفائزة في الإنتخابات، الذي يمثل التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى إنتخاب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد خالد لشغل منصب الرئيس العراقي للسنوات الأربع المقبلة.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن مقترحات بشأن الانتخابات العراقية، وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات في العراق فيولا فون كرامون، خلال مؤتمر صحفي ، أن المقترحات يجب إن توضع بعين الاعتبار لدى المسؤولين العراقيين.

وأوضحت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، أن البعثة رصدت عمل المفوضية وعقدت لقاءات وتبادل الافكار، بالإضافة الى الحديث مع ممثلي المجتمع المدني، وكذلك الشركات لتقديم الدعم الى مفوضية الانتخابات من أجل أمان العملية الانتخابية ولكي لايكون تزويراً في الانتخابات.

وأكدت فيولا فون كرامون، إن العنف الانتخابي والتخويف اللذين تعرضت لهما بعض المرشحات يجب إدانتهما وحلّهما وفق الأطر القانونية"، مبينةً، أن هناك فصلاً كاملاً من المقترحات بشأن العنف ضد المرشحات من النساء اللائي واجهن العديد من المشاكل.