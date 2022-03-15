الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

40 مرشحًا.. البرلمان العراقي يعلن قوائم المرشحين لانتخابات الرئاسة

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

أعلن البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، قبول ترشيح 40 شخصا للتنافس على منصب رئيس الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة.

وذكر بيان للبرلمان العراقي أن 45 شخصا تقدموا بطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وتم استبعاد خمسة من المتقدمين لعدم استيفائهم شروط الترشيح فيما يتنافس على المنصب 40 مرشحًا.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم 26 من مارس الجاري جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد الذي بدوره سيكلف مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ويسعى تحالف القوى الفائزة في الإنتخابات، الذي يمثل التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى إنتخاب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد خالد لشغل منصب الرئيس العراقي للسنوات الأربع المقبلة.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن مقترحات بشأن الانتخابات العراقية، وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات في العراق فيولا فون كرامون، خلال مؤتمر صحفي ، أن المقترحات يجب إن توضع بعين الاعتبار لدى المسؤولين العراقيين. 

وأوضحت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، أن البعثة رصدت عمل المفوضية وعقدت لقاءات وتبادل الافكار، بالإضافة الى الحديث مع ممثلي المجتمع المدني، وكذلك الشركات لتقديم الدعم الى مفوضية الانتخابات من أجل أمان العملية الانتخابية ولكي لايكون تزويراً في الانتخابات.

وأكدت فيولا فون كرامون، إن العنف الانتخابي والتخويف اللذين تعرضت لهما بعض المرشحات يجب إدانتهما وحلّهما وفق الأطر القانونية"، مبينةً، أن هناك فصلاً كاملاً من المقترحات بشأن العنف ضد المرشحات من النساء اللائي واجهن العديد من المشاكل.

الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمان العراقي رئيس الجمهورية حزب الدعوة الإسلامية جعفر الصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى مزاعم قنوات الإرهابية بوجود تجمعات للمواطنين فى البراجيل

«الأرصاد»: الساعات المقبلة ستشهد نشاطًا لرياح مثيرة للرمال والأتربة

روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الأمريكى ووزير خارجيته

رابط موقع تذكرتى لحجز تذاكر مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم

مسلسلات رمضان 2022.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الاختيار 3

إحالة المتهمين باختطاف فتاة والاعتداء عليها لمفتى الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أمريكا والصين.. حوار وإنذار

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الأوكرانى يتحدث لأعضاء الكنيست الإسرائيلى.. الأسبوع المقبل

دراسة لـ"معهد الأمن القومي": مصر رائدة في التعامل مع أزمات المناخ

استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 9 آخرين برصاص الاحتلال