الجيش الهندى يعلن إجراء تدريبات لقوات خاصة وقوات محمولة جوًا

أعلن الجيش الهندي، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تدريبات لقوات خاصة هندية وقوات محمولة جوًا في شبه الجزيرة الهندية.



وذكر الجيش الهندي- في معرض بيان مقتضب أصدره اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن- أن هذه التدريبات أجريت أمس وتواصلت اليوم، وتم خلالها التدريب على قفز أفراد من القوات الخاصة بالمظلات.



وجاء في البيان "إن التدريبات أجريت لتحسين مستوى الأداء والقدرات على الإبرار الجوي للتدخل والرد السريع على أي ظرف طارئ في أي مكان بشبه الجزيرة الهندية".



وأشار الجيش الهندي، في بيانه، إلى أن التدريبات تضمنت التدريب على أساليب تقنية متقدمة وتدريبات قتالية متكاملة، بما فيها الهبوط الحر بالمظلات في وضع قتالي.