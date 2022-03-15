الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان يطلب من الأمم المتحدة دعم ملف الأمن الغذائى

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد صباح، خلال اجتماعه معها اليوم الثلاثاء، دعم بلاده في ملف الأمن الغذائي، وفق مخطط الأمم المتحدة لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا على الدول كافة.
واجتمع الرئيس ميقاتي مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة اليوم في السراي الحكومي، وشارك في الاجتماع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" رولا دشتي، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس ميقاتي.
وطلب ميقاتي خلال الاجتماع "من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة دعم لبنان في ملف الأمن الغذائي، وفق مخطط الأمم المتحدة لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا على الدول كافة وخاصة دول المنطقة بما فيها لبنان.
كما طلب من الأمم المتحدة دعم لبنان لمواجهة التحديات المتعددة الناتجة عن وجود النازحين السوريين في لبنان".
كما طلب ميقاتي "من المسؤولة الأممية دعم الأمم المتحدة للبنان فيما يتعلق ببرنامج مكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة، كون لبنان هو من الدول التي وقّعت البرنامج".
وحضر الاجتماع مستشارو الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، سمير الضاهر وزياد ميقاتي.
يذكر أن روسيا شنت في 24 فبراير الماضي "عملية عسكرية" في أوكرانيا لا تزال مستمرة حتى اليوم، ونظرا لأن أوكرانيا من بين مصادر الحبوب في العالم، وتليها روسيا في المرتبة الثانية، فإن الصراع قد يتسبب في ارتفاع الأسعار.
ويشهد لبنان منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن الماضي، بحسب تحذير البنك الدولي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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