الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح: إدراج 23 قرية جديدة لمبادرة حياة كريمة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أهمية الحوار المجتمعى في تحديد ودراسة احتياجات ومطالب كل قرية  ضمن القرى التى سيتم إدراجها بمبادرة حياة كريمة، والتى تمت الموافقة عليها بعدد 23 قرية، بالإضافة إلى 11 قرية تم الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها في المرحلة الأولى. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ولجنة وزارة التنمية المحلية؛ لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية منسق عام المبادرة بمطروح ورؤساء المدن والقري بالمحافظة. 

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وشدد شعيب على أهمية المتابعة اليومية لمنسق حياة كريمة بكل قرية؛ لما يتم من تنفيذ أعمال والوقوف على كافة الاحتياجات والمطالب أو المعوقات والحرص على تحقيق أقصى استفادة لأهالي مطروح من تنفيذ المبادرة؛ لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين. 

 وأوضح محافظ مطروح، أنه سيتم إدراج 23 قرية جديدة بمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، مشيرا إلى أن  وصول عدد القرى التى ستستفيد منن المبادرة 34 قرية مع استكمال باقي القرى بالمرحل القادمة. 

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ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رؤساء المدن بتنظيم معارض “أهلا رمضان” بكل مدينة للتيسير على المواطنين  وتخفيف اعبائهم ،مع المشاركة فى تنظيم مزيد من الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الاسواق، والاطمئنان على توافر  المعروض من السلع الغذائية ومراقبة الاسعار ومنع اى احتكار او تجاوزات لبعض التجار. 

كما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  لرؤساء المدن بالاستعداد الجيد  لشهر رمضان الكريم مع وضع خطة توزيع لكراتين رمضان من السلع والمواد الغذائية، التى سيتم توزيعها على الأسر الاولي بالرعاية ومحدودة الدخل التى تم حصرها بالفعل. 

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محافظ مطروح رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية التنمية المحلية حياة كريمه

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