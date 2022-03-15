رئيس المعاهد الأزهرية يترأس لجنة مقابلات الوظائف الإشرافية بالإسكندرية

ترأس الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والوفد المرافق له برئاسة الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية؛ لتفقد سير العمل والدراسة بإدارات المنطقة ومعاهدها؛ ولعقد عدد من المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية بمركز الخدمة والنشاط بميامي.

وتفقد الشيخ أحمد عبدالعظيم والأستاذ عصام القاضي مدير عام جودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية والدكتور أحمد علي صيام عضو المكتب الفني لرئيس القطاع، معاهد أبوالعيون ع/ث بنين ومعهد الراشدين ب، والأستاذ طارق خاطر بمقر قاعة التقييم للكمبيوتر للجنة مقابلات الوظائف الإشرافية.

وتفقد الدكتور سلامة داود، سير أعمال تصفيات مسابقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر واطمئن علي انتظام العمل بها، وكذلك تفقد فضيلته مقابلات الوعاظ المتقدمين للاستعانة بهم في تدريس المواد العربية والشرعية والقرآن الكريم؛ لسد العجز في المعاهد الأزهرية بالإسكندرية، وخدمة العملية التعليمية، وذلك بمركز الخدمة والنشاط بميامي وكان في استقباله الشيخ خالد شلتح من مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ عماد فتحي من المكتب الفني لفضيلة الوكيل، والأستاذ حسني مصطفى من إدارة الخطة والمناهج بقطاع المعاهد الأزهرية، ورافقه فضيلة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الازهرية مؤخراً عن قيامه بجولة تفقدية لكافة المعاهد الدينية التي تقع في نطاق محافظات الوجه البحري، وذلك للوقوف على كافة الاحتياجات الخاصة بهذه المعاهد، وذلك من اجل توفير ما تتطلبه العملية التعليمية في كل وقت وحين.

وكرم الطالبة نور محمد أمين أبوشهبة المقيد بالصف الأول الثانوي بمعهد فتيات سيدي بشر ع/ث لحفظها القرآن الكريم كاملا.